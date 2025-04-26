Tutak’ta yağmur köy yolunu göle çevirdi

Ağrı’nın Tutak ilçesine bağlı Soğukpınar köyünde aniden bastıran sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

Şiddetli yağış nedeniyle Soğukpınar köy yolu göle dönüştü. Yoldan geçmeye çalışan bir vatandaş arabasıyla suların içinde mahsur kaldı. Vatandaşlar kısa sürede traktör ile vatandaşı arabasıyla birlikte kurtararak güvenli bölgeye çıkardı. Köyde yaşayan vatandaşlardan alınan bilgilere göre şiddetli yağış olduğunda köy yolunda sürekli böyle sıkıntıların olduğunu öğretmen ve öğrencilerin okula gitmekte zorlandığını söylediler ve yetkilerin bu sorunu çözüme kavuşturmalarını istediler.