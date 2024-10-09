Tutanaklara yansıdı: İki kadını katleden Semih Çelik'in babasına sorduğu soru dikkat çekti

İstanbul Fatih’te, 19 yaşındaki İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'i katleden Semih Çelik'in babası A.Çelik, oğlunun cinayetlerden önce kendisiyle yaptığı tuhaf konuşmayı anlattı.

Yeni Şafak Gazetesi'nde yer alan habere göre Semih Çelik'in babası A. Çelik, polise verdiği bilgide olayın yaşanmasından bir gün önce oğlunun kendisine, "Baba seni nasıl öldüreyim?" şeklinde sorular sorduğunu anlattı.

A. Çelik’in polislere "Kızları tanırım. Onlar öldürülmeden 1 gün önce iş çıkışı yorgun halde eve geldim. Semih bana ‘Baba seni nasıl öldüreyim?’ diye sordu. Bunu defalarca tekrar etti. Sorunları vardı. Ancak kimse yardımcı olamadı" dediği kaydedildi.

Öte yandan Semih Çelik’in her iki cinayette de bıçak seti kullandığı belirlendi. Bir süre kasaplık yapan Çelik’in, aldığı bıçak setini cinayetten önce Edirnekapı surlarına götürdüğü tespit edildi.