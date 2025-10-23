Tutar her hafta yükseliyor: Trilyonlarca lira borç

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı haftalık bülteni yayımlandı.

BDDK’nin istatistiklerine göre kredi borcu bir haftada 2 trilyon 618 milyar 76 milyon TL’den 2 trilyon 624 milyar 217 milyon TL’ye yükseldi. Söz konusu tutarın 633 milyar 916 milyon lirası konut, 48 milyar 953 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 941 milyar 350 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu. En dikkat çekici artış daha çok emekçilerin ve yoksulların başvurduğu ihtiyaç kredilerinde oldu. İhtiyaç kredisi borcu 1 trilyon 937 milyar 621 milyon TL’den 1 trilyon 941 milyar 349 milyon liraya çıktı. 6 milyarlık artışın yaklaşık 4 milyar TL’si ihtiyaç kredilerinden geldi.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 36 milyar 716 milyon lira artarak 3 trilyon 165 milyar 435 milyon lira oldu.

Bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 2,6 azalarak 2 trilyon 478 milyar 858 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 929 milyar 724 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 549 milyar 134 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

Takipteki alacaklar da dikkat çekti. Takibe düşen kredi borcu 10 Ekim haftasında 101 milyar 629 milyon TL’den 103 milyar 410 milyon TL’ye fırladı. Bunun 102 milyar 84 milyon TL’sini ihtiyaç kredileri oluşturdu. Takibe düşen kredi kartı borcu ise 108 milyar 871 milyon TL’den 110 milyar 638 milyon TL’ye çıktı.