Tutar Yapı zanlılarının tahliyesine ailelerden tepki: "Delil çok, tutuklu yok"

Depremde 64 kişinin yaşamını yitirdiği Tutar Yapı Sitesi tutukluları Bekir Baloğlu ve oğlu Osman Baloğlu’nun tahliye edilmesine aileler tepki gösterdi.

Kahramanmaraş merkezli depremde 64 kişinin yaşamını yitirdiği Tutar Yapı Sitesi C Blok’ta kolon kesme şüphelisi olarak 16 ay sonra tutuklanan Bekir Baloğlu ve oğlu Osman Baloğlu’nun bir ay dahi tutuklu kalmadan tahliye edildi.

Baloğlu ailesinin tadilatsız aldığı taşınmazları dubleks ev olarak sattığının gayrimenkul değerleme raporlarında ve fotoğraflarla açık olmasına rağmen verilen “tadilatı yapanın onlar olduğu belli değil” denilerek tahliyeye edilmelerine aileler tepki gösterdi.

Evrensel gazetesinde yer alan habere göre kendisi de yakınlarını kaybeden Av. Gülsüm Özdoğru, Baloğlu ailesinin tadilatları yaptığını gösteren fotoğraflar, eksper raporları ve tanık ifadelerine rağmen 28 gün sonra Adana 4. Sulh Ceza Hakimliği'nin sanıkları tahliye ettiğine dikkat çekti. Tahliye kararının gerekçesinin Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) raporunda Bekir ve Osman Baloğlu’nun isimlerinin geçmemesi olduğunu ifade eden Özdoğru, “Neymiş, kişiler ağır tadilat yapmadıklarını beyan etmişler. Bir beyanla tahliye bu kadar kolay mıydı?” diye sordu.

“ÜLKEDE SIRTINI BİR YERE DAYAYANLARA ADALET FARKLI İŞLİYOR”

Adana Çukurova İlçesi Yurt Mahallesi'nde bulunan Tutar Yapı Sitesi C Blok’ta depremde 64 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili Bekir ve Osman Baloğlu, zemin ve birinci katı birleştirmek için ağır tadilat yaptıklarını delillerle ortaya koyan aileler kendi çabaları ile tutuklanan zanlıların tahliye edilmesine tepki gösterdi. Yurttaşlar, yıkılan C Blok’tan geriye kalan boşluğa 64 sandalye koyarak onlar için mücadele etmeye devam edeceklerini gösterdiler.

Aileler adına basın açıklamasını Av. Gülsün Özdoğru yaptı. Eksper raporları, fotoğraflar, tadilata karşı çıkan herkesi silahla tehdit ettiklerine dair beyanlar olduğunu ve şüphelilerin isimlerinin de belli olduğunu dile getiren Özdoğru, davanın soruşturma aşamasında bunları söylemelerine rağmen Savcılığın takipsizlik kararı verdiğini hatırlattı.

Şimdi de tahliye kararı verilmesine tepki gösteren Özdoğru, şunları söyledi, “Bu ülkede, sırtını hiçbir siyasi ve çıkar ilişkisine yaslamamış olan ve adına sade vatandaş dediğimiz kişilere 16 ayda geldiğini zannettiğimiz adalet; belli ki sırtını bir yerlere sağlam yaslamış birilerine sadece 28 günde gelmiş. Neymiş, KTÜ raporunda ismen bu zatların kolon kestiğinden bahsedilmemiş ve tadilat hakkında sadece genel değerlendirme yapılmış. Peki aynı raporda Zemin ve 1. katlarda 14 Aralık 2021 tarihli gayrimenkul değerleme raporunda yapıldığı tespit edilen ağır tadilat ve değişikliklerden sorumlu olan kişilerin ‘asli kusurlu’ olduğunu belirten cümlesini nasıl yorumlayacağız? Bu tadilatı yapanların kim olduğunu bir zahmet adli makamlar araştırmalı. Ama onların yerine biz araştırdık bunu aylarca ve aptala anlatır gibi anlattık okuma zahmetinde bile bulunmadıkları dilekçelerimizde. İsterseniz siz hiç zahmet etmeyin, karara da bilirkişiler bağlasın.”

“1,5 AYDA DUBLEKSE ÇEVRİLDİĞİ FOTOĞRAFLARLA ORTADA”

Özdoğru, satın aldıkları iki taşınmazı dubleks yapıya çevirenin Bekir ve Osman Baloğlu olduğuna dair dosyaya kazandırdıkları delillere dikkat çekti. Bunlardan ilki Osman Baloğlu’nun birinci kat konutu satın alırken 10 Ocak 2020’de aldığı ekpertiz raporundaki fotoğraflar. Alt katın dükkân, üst kat konutun ayrı birer birim olduğunun bu fotoğraflarda görüldüğünü ifade eden Özdoğru, yapıyı dubleks olarak alan kişilerin 16 Eylül 2020 tarihinde aldığı değerleme raporunda ise evin dubleks yapıya çevrildiğinin ortaya konduğunu, KTÜ’ye göre yıkıma sebebiyet veren tüm tadilatların yapılmış olduğunu dile getirdi.

27 Şubat 2020 tarihinde, dolayısıyla Osman Baloğlu’nun daireyi satın almasından sadece 1,5 ay sonra Esef Baloğlu Gayrimenkul adlı sosyal medya hesabından dairenin boy boy fotoğrafları paylaşılarak satışa sunulduğunu dile getiren Özdoğru, “Dubleks olarak. Üst kattaki duvarlar kırılmış olarak. Osman Baloğlu’nun mülkiyetinde Bekir Baloğlu’nun ise kullanımında bulunan daire ve dükkanda tadilatları başka kim yapmış olabilir?” diye sordu.

BALOĞLU AİLESİ İNŞAATA DEVAM EDİYOR

İnşaat işi ile uğraşan Baloğlu ailesinin bu sonuçların doğmasının mümkün olduğunu bilmemelerinin mümkün olmadığını ifade eden Özdoğru, “Bu adamlar müteahhit, bu adamların boy boy inşaatları var, otelleri var, restoranları var Adana’da Yeni Adana stadının karşısında Vadigroup adı altında devasa bir inşaat yapıyorlar. Girişinde kocaman Baloğlu İnşaat yazıyor. İkiz bloklu, altı AVM…C40 beton kullandıklarıyla reklam yapıyorlar. Binanın statiğiyle oynamayın yeter ki, oynadığınızda görüyorsunuz neler olduğunu. İnşaatçı olmalarına rağmen, ne yaptıklarının farkında olmalarına rağmen, defalarca ‘Yapma’ denilmesine rağmen, bilerek ve isteyerek ölümüne sebep oldular 64 canımızın! Çığlıklar içinde kolonların altında kalıp ezilerek öldü bizim sevdiklerimiz. Tanınmayacak halde çıktı bizim bakmaya kıyamadıklarımız arkanızdaki enkazdan. Niye? Çünkü birilerinin gözünü para hırsı bürümüş” dedi.

YARGI TAHLİYE EDİYOR, DEPREM SUÇLULARI FİRAR EDİYOR

Depremde yıkılan binalarla ilgili dosyalarda adli kontrolle serbest bırakanların kaçtığına dikkat çeken Özdoğru, “Kahramanmaraş Ezgi apartmanında tadilat yaparak olası kastla kasten adam öldürme suçundan yargılanan ve yurt dışı çıkış yasağı adli kontrolü ile salınan Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel aylardır firaridir. Kahramanmaraş Palmiye Sitesi müteahhidi Ali Babaoğlu, Kahramanmaraş Fazilet Apt.’da asli kusurlu bulunan Akın Yağcı, Feriha Yağcı, Adana Samibey Apt.'da Eda Aybaba Çelik, Abdullah Aybaba, Tutar Yapı Sitesi'nin kovuşturma dosyasında yargılanan tek sanık Cüneyt Akkaya...Hepsi firari! Adana Hasan Alpargün Apt. dosyasında sanık Hasan Alpargün kaçarken yakalanmıştır. Hatay Emlakbank konutlarında ise firari Mehmet Özat vatandaşlar tarafından Ankara'da bir AVM çıkışında yakalanmıştır” diye konuştu.

Çukurova Belediyesi’nin olaydaki sorumluluğuna değinen Özdoğru, “Biz değil, Osman ve Bekir Baloğlu’nun şahidi Kenan Arslan bizzat savcılık ifadesinde diyor ki; ‘Gürültü yüzünden bizi Çukurova Belediyesi’ne şikayet ettiler, ismen belirttikleri bir yetkilinin makam odasında bina sakinleriyle bir araya geldik, geldiler baktılar, sorun yok dediler, biz de devam ettik’ Hani yoktu bir şikayet Soner Çetin? Bu şahıs imardan sorumlu başkan yardımcın değil miydi?” şeklinde konuştu.

“KAMU GÖREVLİLERİ HAKKINDA SORUŞTURMA İZİNLERİNİ VERİN ARTIK”

Kamu personellerine yargılama izninin uzamasına da tepki gösteren Özdoğru, “Buradan İçişleri Bakanlığı’na, Adana Valiliği’ne, Çukurova Kaymakamlığı’na sesleniyoruz: Verin artık şu kamu personellerinin yargılanması için gerekli soruşturma izinlerini. 17,5 ay oldu, Çukurova’da hepsi 11 bina yıkıldı, 17,5 ay boyunca ne inceliyorsunuz? Soruşturmayı savcılıklar yapacak zaten! Savcılık Baloğullarına karşı takipsizlik kararını bile sadece 6 ayda verdi. Adaleti kişisel çıkarları için kendilerinin oyuncağı yapan, istedikleri gibi eğip büken bu insanlar bilsin ki önünde sonunda yarattıkları çürük yapının altında kalacaktır” dedi.

“MESLEK ODALARI VE SİYASİLER NEREDELER?”

Adanalılara, davaya gönüllü katılması gereken meslek odalarına, belediye başkanları ile milletvekillerine seslenen Özdoğru şunları söyledi:

"Bir gün bu felaket, sizlerin de kapısını çalınca neler yapacaksınız? Seçim öncesinde verdiğiniz destek sözlerinizin arkasında neden durmuyorsunuz? Özellikle inşaat mühendisleri odaları, meslektaşlarınız yargılanıyor, siz neredesiniz? Aylarca bize söylediklerini raporlaştırmayan inşaat mühendisleri, umarım bir sonraki depremlerde yargılanan ve yalnız bırakılan sizler olmazsınız."