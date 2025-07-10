Tutdere'den görevden uzaklaştırılmasının ardından ilk açıklama
Görevinden uzaklaştırılan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, sosyal medya medya hesabından paylaşım yaptı, "Asla şaşmayacağız!" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Haber Merkezi
CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan ve adli kontrolle ev hapsi verilen Adıyaman Belediyesi Başkanı Abdurrahman Tutdere, görevden uzaklaştırılmasının bildirilmesinin ardından ilk açıklamasını yaptı.
Tutdere sosyal medya hesabından, yaptığı paylaşıma "Koşullar ne olursa olsun, zulmün ve haksızlığın boyutu ne olursa olsun hepimizin kutup yıldızı adalettir! Asla şaşmayacağız!" notunu düştü.
Koşullar ne olursa olsun, zulmün ve haksızlığın boyutu ne olursa olsun hepimizin kutup yıldızı adalettir!— Abdurrahman TUTDERE (@avtutdere) July 10, 2025
Asla şaşmayacağız! pic.twitter.com/OMk3PDw4vq