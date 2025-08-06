Tutdere görevine iade edildi: Mücadelemizi sürdüreceğiz

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CHP’li Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere göreve iade edildi. 5 Temmuz’da ‘Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması’nda gözaltına alınan Tutdere için 9 Temmuz’da ev hapsi kararı verilmişti.

İçişleri Bakanlığı, Tutdere’yi ‘geçici tedbir’le görevinden uzaklaştırmıştı

Aziz İhsan Aktaş’sa suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla tutuklanmış, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmalarda ‘etkin pişmanlık‘tan yararlanarak 4 Haziran’da tahliye edilmişti. Belediye başkanının yurtdışına çıkış yasağına dokunulmamış, hakkındaki ev hapsi kararıysa 25 Temmuz’da kaldırılmıştı.

İçişleri Bakanlığı’nın göreve iade açıklaması şu şekilde: “Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, ‘İcbar Suretiyle İrtikap’ suçundan tutuklanması ve ardından adli kontrol olarak ‘konutu terk etmeme’ koşuluyla tahliye edilmesi üzerine 10 Temmuz 2025 tarihinde Anayasa’nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı kanunun 47’nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmıştı.

İstanbul 6’ncı Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla ‘konutu terk etmeme’ adli kontrolünün kaldırılması üzerine İçişleri Bakanı tarafından Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere görevine iade edilmiştir.” CHP’li Gül Çiftci, görevine iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere için "Bu karar, siyasi saiklerle yürütülen hukuksuz sürecin çöktüğünü gösterdi" dedi. Çiftci, kayyım uygulamaları sona erene ve tutuklu belediye başkanları serbest kalana kadar mücadelelerinin süreceğini vurguladı. Açıklamasının devamında, başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere, tutuklu yargılanan tüm belediye başkanlarının serbest bırakılması gerektiğini belirten Çiftci, ‘‘İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere, hiçbir somut delile dayanmadan tutuklu yargılanan tüm belediye başkanlarımız ve yol arkadaşlarımız serbest bırakılana; halkın oylarıyla seçilenlerin yerine kayyım atama uygulamasına son verilene kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz’’ dedi.