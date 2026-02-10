Tutdere para istemedi

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü iddiasıyla açılan ve İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri’de görülen davada üçüncü haftaya geçildi. Geçen duruşmada tahliye edilen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın hazır bulunduğu duruşma, tutuksuz yargılanan ve Adıyaman Belediyesi dosyası kapsamında tutuksuz yargılanan, rüşvet verdiğini iddia ederek etkin pişmanlıktan yararlanan Savaş Çetinkaya, “Ceyhan Kayhan net bir şekilde benden para istedi ama Abdurrahman Tutdere istemedi” dedi.

Geçen perşembe yapılan son duruşmada, aralarında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın da olduğu 9 kişi hakkında tahliye kararı verilmişti. Tutuksuz sanıkların savunmalarına geçilen bugünkü duruşmada Zeydan Karalar ile tutuklu sanıklar Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ve Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar da hazır bulundu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu ve Burhanettin Bulut ile İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç’ın izlediği duruşmaya Aziz İhsan Aktaş yine korumalarıyla geldi. İlk olarak Adıyaman Belediyesi dosyası kapsamında rüşvete aracılık etme suçu iddiasıyla tutuksuz yargılanan Savaş Çetinkaya, tutuklu Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan’ı suçladığı savunmasında, “Kendisi belediyede başkan yardımcısıydı. Görüşmelerimiz olmuştur ama iş görüşmelerdir. Arkadaşlık ilişkisine dayalı görüşmeler değildir. Böyle borç, para verme durumu yoktur. Tutuklandıktan 3 gün sonra eşi tarafından 200 bin TL gönderildi. Bu paranın geri gönderilmesinin sebebi, suçu örtbas etmek ve borç ilişkisi göstermeye çalışmaktadır. Rüşvet suçunu kabul etmiyorum. ‘Temizlik işlerine Ceyhan Kayhan bakıyor, onunla görüş’ dediler bana. Ceyhan Kayhan net bir şekilde para istedi ama Abdurrahman Tutdere istemedi” ifadelerini kullandı.