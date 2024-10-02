Tutsak avukatların davasına katılım çağrısı

Haber Merkezi

Savunmaya Özgürlük Platformu, yaklaşık 7 aydır tutuklu olan Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) üyesi avukatlar Betül Vangölü Kozağaçlı ve Seda Şaraldı'nın bugün görülecek duruşmalarına ilişkin açıklama yaptı. Ankara Adliyesi önünde yapılan açıklamada konuşan ÇHD Ankara Şube Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Fatih Gökçe, Kozağaçlı ve Şaraldı’nın haklarında kanıt olmaksızın tutuklandığını söyledi.

Gökçe, “ÇHD Genel Merkez Yöneticisi Nazan Betül Vangölü Kozağaçlı ve Seda Şaraldı 6 Şubat günü, herhangi bir mahkeme kararı olmaksızın basılan Halkın Hukuk Bürosu’ndan gözaltına alındılar. Avukat Kozağaçlı hakkında savcılıkça sözlü talimatla yakalama kararı çıkarılmış ve gözaltına alınmıştır” dedi. Gökçe, avukatların karşı çıktıkları hukuksuzluklara maruz bırakıldıklarını da belirterek, bugün İstanbul 26'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek davaya katılım çağrısı yaptı.