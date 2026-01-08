Tutsak gazeteci Yanardağ için biraraya gelecekler

HABER MERKEZİ

Gazeteci ve yazar Merdan Yanardağ’ın tutukluluğuna dikkat çekmek ve dayanışmayı büyütmek amacıyla kadın gazeteciler İstanbul Üsküdar ve Kadıköy’de imza etkinliği düzenleyecek.

10 Ocak saat 12:00’de Tekin Kitabevi’nde bir araya gelecek kadın gazeteciler Özlem Gürses, Çiğdem Toker, Filiz Gazi, Evren Özalkuş, Sedef Kabaş ve Merdan Yanardağ’ın eşi yazar Sevim Kahraman Yanardağ, Merdan Yanardağ’ın kitaplarını okurlar için imzalayacak.

Öte yandan Yanardağ için bir imza etkinliği de 11 Ocak’ta TAKSAV Kadıköy’de yapılacak. Dayanışma imza etkinliğinde Gazeteci Merdan Yanardağ’ın son kitabı “İsyanın ve Felsefenin Diyalektiği” eşi Sevim Kahraman Yanardağ ve gazeteciler Timur Soykan, Murat Taylan, Zafer Arapkirli, Yaşar Aydın, Zeynel Lüle tarafından imzalanacak. Ardından, Silivri Cezaevi’nde tutuklu Yanardağ’ın mektubu okunacak ve katılımcılarla söyleşi gerçekleştirilecek.