Tutsaklara çıplak arama dayatması

Haber Merkezi

Gün geçmiyor ki cezaevlerinden hak ihlalleri haberleri gelmesin. Silivri-Marmara 7 No’lu L Tipi Cezaevi’nde tutulan 2 politik tutuklu Çorlu Karatepe Yüksek Güvenlikli Cezaevi’ne sevk edildi. Tutukluların sevk haberi, ailelerine ancak gün sonra verildi.

Tutukluların sevk sırasında fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldıkları ileri sürüldü. Tutukluların ayrıca sevk edildikleri cezaevinde tekli hücrede tutuldukları, iletişim haklarının engellendiği ve çıplak arama dayatmasına maruz kaldıkları belirtildi. Aileler ve avukatlar bu duruma tepki gösterdi.