Tuttur Sahibi Kim? Tuttur'a Neden Soruşturma Açıldı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 25 Kasım 2025 Salı günü yaptığı açıklamayla, Tuttur adlı şans oyunu sitesi hakkında re'sen soruşturma başlatıldığını duyurdu. Açıklamanın ardından vatandaşlar “Tuttur sahibi kim?” ve “Tuttur neden soruşturma açıldı?” sorularını gündeme taşıdı. Peki, Tuttur’un sahibi kim ve soruşturmanın nedeni nedir? İşte tüm detaylar…

TUTTUR SAHİBİ KİM?

Tuttur, Sadettin Saran’ın sahip olduğu Saran Holding bünyesinde faaliyet göstermektedir. Sadettin Saran, Fenerbahçe kulübü başkanlığı döneminde Tuttur’un faaliyetlerini durdurma kararı almıştı. Şirketin lisans ve sanal ortam bayilik sözleşmelerinin iptali sonrası platform artık aktif olarak hizmet vermemektedir.

TUTTUR'A NEDEN SORUŞTURMA AÇILDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklamasına göre, soruşturma “www.tuttur.com” sitesine kayıtlı kullanıcıların üyelik bilgilerine müdahale edildiğine dair iddialardan dolayı başlatıldı. Savcılık, iddiaların araştırılması ve gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla re'sen soruşturma işlemlerine başlanıldığını belirtti.

Soruşturma kapsamında, Hakimlik kararı ile Tuttur sitesine hizmet veren bilgisayar ve programlarda adli bilişim ekipleri tarafından yerinde inceleme yapılmaktadır. Şu aşamada, kullanıcı bilgilerine müdahale edilip edilmediğine dair kesin bir tespit bulunmamaktadır.

Savcılığın Açıklaması

"Saran Holding bünyesinde bulunan ancak sanal ortam bayilik sözleşmesinin ve buna bağlı lisanslarının iptali nedeni ile artık faaliyet göstermeyen 'www.tuttur.com' şans oyunları sitesine kayıtlı kullanıcıların üyelik bilgilerine müdahale edildiğine dair iddiaların kamuoyunda geniş bir şekilde yer bulması nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bu iddiaların araştırılması için re'sen soruşturma işlemlerine başlanılmıştır. İddialar kapsamında lehe/aleyhe maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için usulünce alınan Hakimlik kararı doğrultusunda; 'www.tuttur.com' şans oyunları sitesine hizmet veren bilgisayar ve bilgisayar programları ile bilgisayar kütüklerinde kolluk güçlerinin adli bilişim ekipleri tarafından yerinde inceleme yapılmaktadır. Bu hali ile şu aşamada; 'www.tuttur.com' şans oyunları sitesine kayıtlı kullanıcıların üyelik bilgilerine müdahale edildiğine veya edilmediğine dair herhangi bir tespit yapılmamış olup, teyitsiz ve farklı algı yaratacak hiçbir açıklamaya itibar edilmemesi hususu; Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

