Tutuklama döngüsü: Arif Kocabıyık, 3. kez tutuklandı!
İlave TV isimli YouTube kanalının sahibi Arif Kocabıyık, bir ayda üçüncü kez tutuklandı.
Kaynak: Haber Merkezi
Sosyal medyada yaptığı sokak röportajlarıyla bilinen İlave TV sunucusu Arif Kocabıyık, ikinci kez tahliye edilmesinin ardından dün tekrar tutuklandı.
Avukat Ömer Furkan Dağ, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dün savcının tahliye kararı veren mahkemeye talepte bulunarak Kocabıyık'ın tutuklanmasını talep ettiğini duyurdu.
Tahliye kararı veren mahkeme tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarttı. Dün yapılan duruşmada Kocabıyık'ın tekrar tutuklanmasına karar verildi.
Arif Kocabıyık, bir ayda üçüncü kez tutuklandı. İlk tutuklama kararı 7 Mayıs 2025'ti.