Tutuklama durduramaz

Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmasıyla hızlanan protestolar nedeniyle çoğunluğu genç 316 kişi tutuklandı. ANKA Haber Ajansı’nın derlediği bilgilere göre, İmamoğlu ve beraberindekilerin gözaltına alınmasının ardından başlayan protestolar nedeniyle Türkiye genelinde yaklaşık 2 bin kişi gözaltına alındı.

Bu kişilerden İstanbul’da 268, İzmir’de 19, Bursa’da 19, Ankara’da 4, Kocaeli’de 3 ve Adana’da 3 olmak üzere toplam 316’sı tutuklandı. Büyük çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu bu kişiler Şeker Bayramı’nı cezaevinde geçirdiler.

İKİ AYRI İDDİANAME

Edinilen bilgilere göre İzmir, Bursa, Ankara, Kocaeli ve Adana’da tutuklananlar hakkında henüz iddianame hazırlanmadı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise protestolara katılan ve aralarında tutukluların da bulunduğu 213 kişi hakkında iki ayrı iddianame hazırladı. Bu kişiler, "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçlamasıyla 6’şar aydan 3’er yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanacak.

Tüm gözaltı ve tutuklamalara karşın halk sokaklara çıkıp hak talep etmeden geri durmadı. Özellikle tutuklanan üniversiteöğrencilere için kapmanya başlatan yurttaşlar sosyal medyada #ÇocuklarıSerbestBırakın başlığıyla yaşanan hukuksuzluğa dikkat çekmeye devam ediyor.

MAHİR POLAT ÇAĞRISI

İBB’ye yönelik "kent uzlaşısı" soruşturması kapsamında tutuklanan Mahir Polat’ın sağlık sorunları devam ediyor. CHP yetkilileri, Polat’ın sağlık durumu nedeniyle tahliye edilmesini talep ediyor. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat 23 Mart gününden bu yana Marmara 9 No’lu Cezaevi’nde (eski adıyla Silivri) tutuluyor. Polat cezaevinde kaldığı sürede kötüleşerek iki kez hastaneye kaldırıldı. Polat, tarihi eserlerin renovasyonu projelerinin yürütüldüğü İBB Miras’ın da yöneticiliğini yapıyordu. Polat’ın kalp damarlarında altı adet stent takılı. Kalp ve damar sorunları olan Polat tutuklanmadan iki hafta önce de anjiyo olmuştu. Sosyal medyada Polat’ın tahliye edilmesi için destek mesajları yağıyor.