Tutuklama emri bulunuyor: Katalan lider Carles Puigdemont, 7 yıl sonra ülkesine döndü

İspanya'nın Katalonya özerk bölgesindeki bağımsızlık yanlısı siyasi girişimlerin ardından hakkında başlatılan yargı süreci nedeniyle ülkeden ayrılan eski Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Carles Puigdemont, hakkındaki "arama ve tutuklama emrine" rağmen 7 yıl sonra ülkesine döndü.

Ekim 2017'de Belçika'ya giden Puigdemont, Barselona'ya dönmesinin ardından kentteki bir parkta ellerinde Katalan bayrakları olan binlerce destekçisine hitap etti.

İspanyol yetkilileri, Katalan siyasetçilerine "baskı uygulamak"la suçlayan Puigdemont, "Son 7 yıldır Katalan halkının sesini duyurmak istediğimiz için zulüm görüyoruz" diye konuştu.

Puigdemont böylece, hakkında "kamu parasını kötüye kullanma" suçundan İspanya'da arama ve tutuklama kararı devam etmesine rağmen ülkesine 7 yıl sonra dönmüş oldu.

NE OLMUŞTU?

Katalonya'da 1 Ekim 2017'deki bağımsızlık referandumu ile 27 Ekim 2017'de Katalonya parlamentosunca kabul edilen ve açıklanması ertelenen tek taraflı bağımsızlık deklarasyonu sonrasında Katalan siyasetçilere karşı başlatılan yasal süreçten dolayı 7 Katalan siyasetçi yurt dışına çıkmış, 9'u ise İspanya'da kalıp mahkemede yargılanmayı tercih etmişti.

İspanya'da kalan Katalan siyasetçiler, "anayasal düzeni kısmen ya da tamamen şiddet yoluyla yıkmak", "kanunun uygulanmasına engel olmak", "devlet kurumlarına itaatsizlik" ve "kamu malını kötüye kullanmak" suçlarından yargılanarak 9 ila 13 yıl hapis cezaları almış, Haziran 2021'de çıkartılan kısmi af ile serbest bırakılmışlardı.

Yurt dışında farklı ülkelere giden 7 Katalan siyasetçiden şimdiye kadar 5'i İspanya'ya geri dönerken, eski Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Carles Puigdemont döneminde Katalan hükümetinde bakan olan Toni Comin ve Lluis Puig haklarındaki "arama ve tutuklama emri"nin devam etmesi nedeniyle yurt dışında yaşamaya devam ediyor.

İspanya Yüksek Mahkemesi, 30 Mayıs'ta Meclis'te kabul edilerek yürürlüğe giren genel af yasasından bağımsızlık yanlısı Katalan siyasi liderlerin yararlanmasını, "kamu parasını kötüye kullanma" suçunu dışarıda bırakan 1 Temmuz'da aldığı kararla engellemişti.

Bu kararla, Ekim 2017'de Belçika'ya kaçan Puigdemont, hakkındaki ulusal arama ve yakalama emri devam etmesinden dolayı Katalonya'da 12 Mayıs'ta yapılan yerel parlamento seçimlerinde lideri olduğu Katalonya İçin Birlik (Junts) partisinden milletvekili seçilse de İspanya'ya giremiyordu.