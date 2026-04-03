Tutuklama günü keşif

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy’de toprağını, suyunu ve yaşam alanını savunan yurttaşlara dönük baskılara bir yenisi daha eklendi. Avukat Arif Ali Cangı ve İpek Sarıca tarafından yapılan açıklamaya göre, İkizköy Mahallesi 448 parselde bulunan; konut, ahır ve bahçeyi içeren taşınmaz için keşif, 31 Mart 2026’da, yani Esra Işık’ın tutuklandığı gün gerçekleştirildi. Aile üyeleri o saatlerde Milas Adliyesi’nde tutuklama kararını beklerken, taşınmazda yapılan keşiften sonradan haberdar olundu.

İkizköy Mahallesi’nde bulunan ve Ali İhsan Işık’a ait 448 parseldeki taşınmaz, 10 Ocak 2026 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararıyla acele kamulaştırma listesine alındı. Ailenin verdiği bilgiye göre taşınmaz üzerinde konut, ahır ve bahçe bulunuyor. Aynı karar kapsamında Akbelen Ormanı çevresindeki altı mahallede toplam 679 parsel için acele kamulaştırma süreci başlatıldı. Bu karara karşı da köylüler tarafından Danıştay’da çok sayıda iptal davası açıldı.

ZAMANLAMA MANİDAR

Ali İhsan Işık’ın taşınmazı için de Milas 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde değer tespiti ve el koyma işlemleri kapsamında dosya açıldığı öğrenildi. Ailenin avukatları Cangı ve Sarıca, 21 Mart 2026’de mahkemeye sundukları dilekçede, Danıştay 6'ncı Dairesi'nde süren iptal davasında yürütmenin durdurulması talebi hakkında karar verilmeden işlemlerin ilerletilmemesi gerektiğini bildirdi. Aynı dilekçede, dosya kapsamındaki tüm işlemlerden taraf vekillerinin usulüne uygun şekilde haberdar edilmesi de istendi.Ancak avukatların açıklamasına göre, dosya UYAP sisteminde taraf vekillerine açılmadı; bilirkişi atamaları ve keşif tarihi de bildirilmedi. 27 Mart 2026’da mahkeme kalemiyle yapılan görüşmede, dosyanın henüz tensip aşamasında olduğu, keşif tarihinin belirlenmediği ve sürecin takip edilmesi gerektiği bilgisi verildi. Buna karşın kısa süre sonra, keşif tarihinin bilirkişilerle yapılan görüşmeler sonucu hafta sonu belirlendiği ve Pazartesi günü keşiflere başlandığı ortaya çıktı. Keşfin yapıldığı gün ise aile açısından zaten kritik bir gündü. 31 Mart 2026’da, Akbelen Ormanı çevresindeki tarım arazilerinin acele kamulaştırılmasına karşı yapılan protestolar sırasında gözaltına alınan Esra Işık, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tam da aynı gün, ailenin ve yakınlarının Milas Adliyesi’nde Esra Işık hakkında verilecek kararı beklediği saatlerde, Ali İhsan Işık’a ait taşınmazda keşif gerçekleştirildiği öğrenildi. Ailenin avukatları, keşiften ancak kendi araştırmaları sonucu haberdar olduklarını açıkladı.

Dosyaya giren keşif zaptında “Mahkememizce 31 Mart 2026 tarihli keşifte seri keşiflerin Karacahisar Mahallesinde 147 adet, İkizköy Mahallesinde 1 adet olmak üzere toplam 148 adet keşif yapılmakla kalan dosyaların 01.04.2026 saat 08.30’dan itibaren yapılmasına karar verilerek açık keşfe son verildi” ifadeleri yer aldı. Bu kayıt, 31 Mart günü İkizköy’de yalnızca bir taşınmazda keşif yapıldığını, o taşınmazın da Ali İhsan Işık ailesinin yaşadığı, hayvanlarının ve bahçelerinin bulunduğu alan olduğunu ortaya koydu. Ailenin avukatları Cangı ve Sarıca, yaptıkları açıklamada sürecin hem hukuki hem de insani açıdan kabul edilemez olduğunu belirtti. Açıklamada, “Davaya taraf olan kişilere haber verilmeden yapılan keşif, savunma hakkının açık ihlalidir” denildi. Avukatlar, Danıştay’da acele kamulaştırma kararının iptali için açılan davada yürütmenin durdurulması talebi henüz karara bağlanmamışken keşif yapılmasının ayrıca sorunlu olduğunu vurguladı. Açıklamada ‘‘Müvekkilin kızının tutuklandığı gün seçilerek yapılan bu işlem, tesadüf olarak açıklanamayacak kadar bilinçli ve zamanlaması itibarıyla manidardır. Bu işlemin hukuka ve vicdana sığar bir yanı yoktur.

AKBELEN’İ VERMEYECEĞİZ

İkizköy’de hem Esra Işık’ın tutukluluğuna ilişkin itiraz süreci hem de acele kamulaştırma ve el koyma işlemlerine karşı açılan davalar sürüyor. CHP Muğla Milletvekili ve avukat Gizem Özcan, Akbelen’de yurttaşların aylardır, yıllardır en temel hak olan yaşam hakkını savunduğunu belirterek, “Toprağını, suyunu, zeytinini yani geleceğini savunuyor ama bu ülkede düzen tersine çevrilmiş durumda. Toprağını savunanlar suçlu ilan ediliyor, talana imza atanlar korunuyor. Esra’yı alacağız, Akbelen’i vermeyeceğiz” dedi.