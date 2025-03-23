Tutuklama kararının ardından Buğra Gökce'den ilk mesaj: Hep birlikte başaracağız

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökce, tutuklama kararının ardından bir mesaj yayımladı.

Gökce, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Buğra Gökce, açıklamasında, "Bu ülkenin hiçbir insanı bir daha asla böyle haksızlıklara maruz kalmayacak, bu ülkede insanlar korkmadan yaşayacak, korkmadan düşünecek, korkmadan konuşacak ve korkmadan çalışacak" dedi. Gökce, şunları söyledi:

"Yok öyle umutları yitirip karanlıkta savrulmak. Unutma; aynı gökyüzü altında bir direniştir yaşamak.."

Haksız, hukuksuz bir şekilde tutuklandım. “Duydum”, “duymuştum”, “duyanı duydum” gibi ifadelerle, akıl, mantık ve vicdanın kabul etmeyeceği iddialarla mesnetsiz şekilde özgürlüğü gasp edilen tüm yol arkadaşlarımız için üzgünüm.

Ancak güzel ülkemizin bu kötü kararlara da bu yönetim anlayışına da mahkum olmadığını biliyorum. Bugün önseçimlere katılarak Ekrem İmamoğlu'na attığı bir oyla egemenlik milletindir diyenler, demokrasi için ayağa kalkan pırıl pırıl gençler, 70-80 yaşında sokaklara çıkıp duasını, güzel dileklerini esirgemeyen teyzeler, amcalar, bu ülkenin iyiliğini isteyenler, Hep birlikte başaracağız.

Bu ülkenin hiçbir insanı bir daha asla böyle haksızlıklara maruz kalmayacak, bu ülkede insanlar korkmadan yaşayacak, korkmadan düşünecek, korkmadan konuşacak ve korkmadan çalışacak. O güne kadar Nazım ustanın mısraları pusulamız olacak: "Yok öyle umutları yitirip karanlıkta savrulmak. Unutma; aynı gökyüzü altında bir direniştir yaşamak.."