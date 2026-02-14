Tutuklama talep edilmişti: Boğaziçili iki öğrenci adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Boğaziçi Üniversitesi'nde dün gözaltına alınan öğrenciler Ayşe Cebecioğlu ve Sude Şener, savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılmak üzere Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Öğrenciler çıkarıldıklar mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün Boğaziçi Üniversitesi’nde düzenlenen yurt açma törenine katılımı gerekçesiyle kampüs çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınmış, gün boyunca üniversiteye giriş ve çıkışlar kısıtlanmıştı.

Evrensel Gazetesi'nin haberine göre Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri Emek Gençliği MYK Üyesi Sude Şener ve SGDF üyesi Ayşe Cebecioğlu Çağlayan'da çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.

NE OLMUŞTU?

Boğaziçi Üniversitesi’nde başında kayyum rektör Naci İnci’nin olduğu yönetim tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı “Erkek ve Kız Yurtları Açılış Töreni” nedeniyle 13 Şubat 2026 Cuma günü (bugün) Güney Kampüs’teki tüm çalışmaların uzaktan yürütüleceği; kampüse yalnızca etkinlikte görevli personelin ve kız yurdunda kalan öğrencilerin giriş yapabileceği, bunların dışında hiçbir kişi ya da araca kampüse giriş izni verilmeyeceği duyuruldu.

Yapılması planlanan etkinlik kapsamında Thedorus Hall Yurt müdürlüğü tarafından öğrencilere gönderilen yazıda ise bugün sabah saat 08.00-10.00 saatleri arasında güvenlik gerekçeleriye yapılacak kontroller için yurt odalarını boşaltmaları istendi.

Ayrıca Güney Kampüs önünde akşam saatlerinde polis barikatları kuruldu. Okul giriş çıkışlarında yoğun güvenlik önlemleri alındı.

İKİ ÖĞRENCİ GÖZALTINA ALINDI

