Tutuklama yıldıramaz

EMEK SERVİSİ

Antep Başpınar Organize Sanayi Bölgesi'nde sendikaları BİRTEK-SEN ile birlikte hakları için direnen Sırma Halı işçileri jandarma engellemesiyle karşılaştı. Ölümcül çalışma koşullarına karşı ses yükseltmek ve aylardır ödenmeyen ücretlerini talep etmek için direnişe geçen işçiler, fabrika önünde yağmurdan korunmak ve dayanışma ziyaretçileriyle bir araya gelmek için çadır kurmak istedi. Başpınar'a gelen jandarma işçilerin çadır kurmasına engel oldu.

İşçilerle açıklama yapan BİRTEK-SEN Genel Sekreteri Mikail Kılıçalp, "Bizi yağmurdan korusun diye çadır kurmak istedik. Jandarma hemen müdahale etti. Çadırı kaldırmamızı istedi. 10 gündür burada işi ve alacakları için bekleyen işçiler yağmurdan gitsin diye çadırımızı kaldırdılar. İşçi hakkını arıyor, durduğu yerde kaldırıma çadır kurmak istiyor ve buna engel oluyorlar. Buranın kamusal alan olduğu engel olduklarını söylüyorlar. Peki bu işçiler de bu şehrin vatandaşı değil mi? Bu işçiler karın yağmurun altında mı beklesin" diyerek tepki gösterdi.

Fabrika önünde sık sık "İşçiler açken patronlara huzur yok", "Direne direne kazanacağız" sloganları yükseldi.

Mehmet Türkmen ve Sırma Halı işçilerine destek için dün Adana'da 21 sendika ortak açıklama yaptı. Basın açıklamasına DİSK, Türk-İş, KESK ve Kamu-İş’e bağlı sendikaların çağrısı ile partiler ve demokratik kitle örgütleri de katıldı. Ortak metni okuyan Dev Sağlık-İş Çukurova Şube Başkanı Hüseyin Türkmen, “İşçilerin maaşlarının zamanında ödenmesini istemek, gasp edilen haklarını dile getirmek suç değildir. Bir sendika başkanının görevi tam da budur. Bugün burada cezalandırılmak istenen şey, işçilerin sesi olmaktır” dedi.

BAŞKAN TÜRKMEN HÂLÂ TUTUKLU

AKP'ye yakınlığı ile bilinen patron Hanifi Şireci’ye ait Şireci Tekstil'e bağlı Sırma Halı fabrikasında çalışan 400 işçi, yaklaşık üç aydır maaşlarını alamadıklarını, zamlı ücretlerinin ödenmediğini ve ücretlerinin sürekli gecikmeli yatırıldığını belirterek geçen hafta iş bırakma eylemi başlatmıştı.

BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen, Sırma Halı direnişinde fabrikadaki iş cinayetleri ve kazalarına dikkati çekerek yaptığı konuşma gerekçe gösterilerek önceki tutuklandı. Başpınar'da yaptığı konuşmada "İşçiler aylardır maaşlarını düzenli alamıyorlar. Fazlasını değil sadece maaşının zamanında yatırılmasını istiyorlar. Karşılığında tehdit mesajları alıyorlar. İşçiler bir gün fatura ödemese üstüne faiz geliyor ama işçiye geç ödenen para aynı para. Bu ülkeyi var edenler, sırtında taşıyanlar fabrikalarda çalışan işçiler. İşçinin mesai ve zam farklarını bir an önce ödeyin. İşçileri tehdit etmekten vazgeçin. İşçileri insan yerine koymayı öğrenin. Bu memlekette patronsanız, zenginseniz; işçinin hakkına çökebilirsiniz, güvenlik önlemi almayıp işçinin ölümüne sebep olabilirsiniz, cinayet işleyebilirsiniz, kimse size hesap sormaz. Bu ülkede yasalar zenginler için geçerli değil" diyen Türkmen, Aralık ayında burada çalışırken kolları kopan işçinin hesabını sormuştu.

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" iddiasıyla gözaltına alınan ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla tutuklanan Türkmen, cezaevine götürülürken "Herkesi Sırma Halı işlerine destek vermeye çağırıyorum. O işleri yalnız bırakmayın. Onların patronunun şikayetiyle alındım. Sırma Halı işçilerini yalnız bırakmayın" diye seslenmişti.