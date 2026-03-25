Tutuklamalar için suç yaratıldı!

Haber Merkezi

Ezilenlerin Sosyalist Partisi’ne (ESP) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklananlar arasında bulunan ESP Eş Genel Başkanı Murat Çepni, BirGün’e gönderdiği mektupta tutuklamalara gerekçe gösterilen suçlamalara dikkat çekti. ESP’ye yönelik yürütülen soruşturmanın "illegal örgüt" denilerek algı oluşturulmaya çalışıldığına dikkat çeken Çepni, "Günlük siyasi faaliyetler kriminalize edilerek ‘suç’ üretilmeye çalışıldı. ESP üzerinden tüm sola, demokrasi ve sosyalizm mücadelesine sopa gösteriliyor bu operasyon ile" dedi.

KENDİ DURUŞMASINA KATILMAK SUÇMUŞ!

ESP operasyonu kapsamında 81 kişinin tutuklanmasına gerekçe gösterilen suçlamaları sıralayan Çepni, tutuklanan kişilerden birine yöneltilen suçlamanın ise yargılandığı davanın duruşmasına katılmak olduğunu söyledi. Çepni mektubunda, "İşçi eylemlerinden Suruç anmalarına, MESEM protestolarından 1 Mayıs’a, Suriye’deki IŞİD-HTŞ saldırılarına karşı çıkmaktan adliyede duruşma takibine ve herkese açık çevrimiçi etkinliklere varıncaya kadar doğrudan demokratik faaliyetler ‘illegal’ olarak tanımlanmış durumda" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

ESP, Sosyalist Kadın Meclisleri, Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu, DİSK/LİMTER-İŞ, Polen Ekoloji ve Bilim Eğitim Estetik Kültür Sanat Araştırmaları Vakfı üyelerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi, 3 Şubat Salı günü evlerine düzenlenen polis baskınıyla gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan yaklaşık 107 kişiden 81 hakkında tutuklama kararı verilirken 6’sı hakkında ev hapsi, 20’si hakkında adli kontrol kararı verilmişti. Etkin Haber Ajansı’nın (ETHA) İstanbul Aksaray’daki ofisine kapıyı kırarak giren polis, bilgisayarların hard disklerini almış, gözaltına alınan gazetecilerin bilgisayar ve telefonlarına el koymuştu.