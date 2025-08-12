Tutuklamalar istisna olmalı

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında toplantı. Toplantıda, Kürt sorununun çözümüne yönelik TBMM’de kurulan komisyon, parti programı çalışmaları ve kent eylemleri gündeme geldi.

Edinilen bilgiye göre, CHP Lideri Özgür Özel, MYK toplantısının ardından Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun CHP’li üyeleriyle bir araya geldi. Özel’in komisyon çalışmalarıyla ilgili heyetten bilgi aldığı görüşmede, CHP’nin demokratikleşme paketi üzerinde çalışıldı. Pakette, “Tutuklu yargılamanın ve kayyum uygulamasının istisnai hale getirilmesi, AİHM ve AYM kararlarına uyulması, basın ve ifade özgürlüğünün temin edilmesi” gibi önerilerin yer aldığı aktarıldı.

MYK toplantısında ise CHP'nin TBMM’de kurulan süreç komisyonunda yer almasına yönelik eleştirilerin, “Kasıtlı olarak tek bir merkezden” geldiği değerlendirildi. Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ikinci toplantısının, MİT’in sunum yapacağı gerekçesiyle kapalı gerçekleştirildiğine dikkat çekilerek, “CHP, şeffaflıktan geri adım atmayacak. İstisnai bir durum nedeniyle toplantının kapalı yapıldığını herkes biliyor. Süreci manipüle etmeye çalışıyorlar” denildi.

CHP kaynakları, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun kamuoyuna açık gerçekleştirilecek toplantısında, “Asker ve polis şehit yakınları ile gazilerin komisyona davet edilmesi” önerisinin gündeme getirileceğini kaydetti.

TABANIN KAYGISI

CHP’nin “Demokratikleşme taleplerinden” oluşan dosyasının ve “Kayyum uygulamasının istisnai hale getirilmesini” öngören yasa teklifi hazırlığının da komisyonun gündemine getirileceği belirtildi. CHP kurmayları, “Komisyona katılım ile ilgili parti tabanından bir tepki var mı?” sorusuna ise “Hassasiyetleri yüksek olan az bir kesimde endişe ve kaygı var. Ancak bu kaygı, CHP’nin süreçteki tutumuyla giderek kırılıyor” ifadelerini kullandı.

CHP’liler öte yandan, CHP’nin komisyona katılmasına yönelik tepkiyi, “Halkın değil, üst siyasetin tepkisi” olarak değerlendirdi. Toplumun en büyük derdinin ekonomik kriz olduğunun altını çizen CHP kurmayları, “Komisyon halkın gündeminde değil. Orta düzey seçmende CHP’ye yönelik böyle bir eleştiri yok. Biz ne zaman ki sokaktan elimizi çeker, halkın gündeminden uzaklaşırsak, asıl o zaman eleştiririz” diye konuştu.

İBB DAVASI BORSASI

CHP Lideri Özgür Özel’in, “İBB Davası borsası” olarak nitelendirdiği iddialarıyla ilgili HSK’ya yapılacak suç duyurusu için hazırlanan dosyanın tamamlandığı belirtiliyor. Dosyada, M.Y. isimli avukatın tutukluların ailelerinden para aldığı yönünde belgeler olduğu ifade ediliyor. CHP avukatlarınca yapılacak başvuruda ayrıca, iddiaları temellendiren dekontlar, kamera kayıtları ve telefon görüşme kayıtları bulunduğunu kaydediliyor. .