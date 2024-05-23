Tutuklamalara karşı mücadele

1 Mayıs tutuklamalarına ilişkin KESK, “Gözaltı ve tutuklamalar derhal son bulmalı, tutuklananlar, gözaltına alınanlar derhal serbest bırakılmalıdır” dedi. Gözaltına alınan 27 kişinin bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Haber Merkezi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın önceki gün gerçekleştirdiği açıklamaya göre 1 Mayıs’ta İstanbul’da Taksim’e çıkma iradesi gösteren yurttaşlara yönelik bir dizi operasyon gerçekleşti. Yapılan açıklamada olaylara karıştığı iddia edilen 39 kişiden 27’sinin gözaltına alındığını belirtildi. 13 kişinin ifadeleri tamamlanırken geriye kalan 14 kişinin ifadeleri dün alındı. Gözaltında bulunan yurttaşların bugün hakim karşısına çıkması bekleniyor.

KESK, 1 Mayıs tutuklamalarına ilişkin basın açıklamasında bulundu. KESK Genel Merkezinde yapılan açıklamada konuşan KESK Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz, “1 Mayıs’a katılmış olmaları sebebiyle ilk operasyonda 29 kişi evlerinden yaka paça gözaltına alınmıştır. Savcılık ve mahkeme aşamalarında 28 kişi adli kontrol ile serbest bırakılırken 38 kişi tutuklanmıştır. Yine 6 Mayıs’ta ikinci operasyonla gözaltına alınan 12 kişi ve son olarak önceki gün aynı gerekçelerle 21 gün sonra yeni gözaltılar gerçekleştirilmiştir. Belli ki iktidar 1 Mayıs’ı cadı avına dönüştürmüştür. Hala işlemleri devam eden 27 kişi dışında, bugüne kadar 1 Mayıs’a katıldığı için tutuklananların sayısı 54’dür” dedi.

Karagöz şöyle devam etti: “42 bin polisle barikat kurulacağına bunun çok daha azıyla göstericilerin güvenliği sağlanabilir ve 1 Mayıs bayram havasında kutlanabilirdi. KESK olarak, tüm emek, meslek ve demokrasi güçlerini 1 Mayıs’a katıldığı gerekçesiyle gözaltı ve tutuklama operasyonlarına karşı seslerini yükseltmeye, dayanışma içinde olmaya ve mücadeleyi ortaklaştırmaya çağırıyoruz. Arkadaşlarımızdan da, Taksim’den de vazgeçmiyoruz. Gözaltı ve tutuklamalar derhal son bulmalı, tutuklananlar, gözaltına alınanlar derhal serbest bırakılmalıdır.”