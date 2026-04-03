Tutuklanan Akbelen direnişçisi Esra Işık'tan mesaj: "Şirketler, zenginler değil; köylüler, işçiler, ezilenler, halk kazanacak"

2019’dan bu yana LİMAK’ın hedefinde olan Akbelen Ormanlarını, yaşam alanlarını savunması nedeniyle tutuklanan Esra Işık, CHP Muğla milletvekilleri aracılığıyla cezaevinden verdiği mesajında, "Şirketler, zenginler değil; köylüler, işçiler, ezilenler, halk kazanacak" ifadesini kullandı.

CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Muğla Milletvekilleri Süreyya Öneş Derici ve Cumhur Uzun ile birlikte cezaevinde Akbelen'deki mücadelesi nedeniyle tutuklanan Esra Işık'ı ziyaret ettiklerini açıkladı.

Özcan, "Esra’nın morali yüksek, iradesi dimdik, mücadele azmi güçlü. Esra'yı alacağız, Akbelen’i vermeyeceğiz. Esra'nın hepimize bir mesajı var, paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Esra Işık'ın mesajı şöyle:

"Şirketler, zenginler değil; köylüler, işçiler, ezilenler, halk kazanacak.

Akbelen güzel memleketime emanet.

Biz kazanacağız!

Esra"