Tutuklanan Akbelen direnişçisi Esra Işık'tan mesaj: "Şirketler, zenginler değil; köylüler, işçiler, ezilenler, halk kazanacak"
Akbelen ormanlarını koruma mücadelesi nedeniyle cezaevinde bulunan Esra Işık, kendisini ziyaret eden CHP heyeti aracılığıyla mesaj gönderdi.
2019’dan bu yana LİMAK’ın hedefinde olan Akbelen Ormanlarını, yaşam alanlarını savunması nedeniyle tutuklanan Esra Işık, CHP Muğla milletvekilleri aracılığıyla cezaevinden verdiği mesajında, "Şirketler, zenginler değil; köylüler, işçiler, ezilenler, halk kazanacak" ifadesini kullandı.
CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Muğla Milletvekilleri Süreyya Öneş Derici ve Cumhur Uzun ile birlikte cezaevinde Akbelen'deki mücadelesi nedeniyle tutuklanan Esra Işık'ı ziyaret ettiklerini açıkladı.
Özcan, "Esra’nın morali yüksek, iradesi dimdik, mücadele azmi güçlü. Esra'yı alacağız, Akbelen’i vermeyeceğiz. Esra'nın hepimize bir mesajı var, paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.
Esra Işık'ın mesajı şöyle:
"Şirketler, zenginler değil; köylüler, işçiler, ezilenler, halk kazanacak.
Akbelen güzel memleketime emanet.
Biz kazanacağız!
Esra"
Bugün Muğla Milletvekillerimiz Süreyya Öneş Derici ve Cumhur Uzun ile birlikte cezaevinde Akbelen Mücadelesi'nden kardeşimiz, arkadaşımız Esra Işık’ı ziyaret ettik.— Gizem Özcan (@gizemozcanchp) April 3, 2026
