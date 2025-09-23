Tutuklanan AKP'li Yahşihan Belediye Başkanı Sungur görevden uzaklaştırıldı

Kırıkkale'de "icbar yoluyla irtikap" soruşturması kapsamında AKP'li Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un da aralarında bulunduğu 5 zanlı tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

YAHŞİHAN BELEDİYE BAŞKANI AHMET

SUNGUR’UN İÇİŞLERİ BAKANLIĞINCA

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMASINA DAİR

BASIN AÇIKLAMASI: pic.twitter.com/Z5qxJSUICo — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) September 23, 2025

NE OLMUŞTU?

Yahşihan Belediyesine yönelik başlatılan irtikap soruşturması kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Sungur ile Belediye Başkan Yardımcısı C.Y, eski dönem Belediye Başkan Yardımcısı O.U, imar müdürü S.A, belediye çalışanları Y.N.Y. ve M.S, eski dönem imar müdürü ve iş insanı U.B. ile S.G.Ç gözaltına alınmıştı.

Belediye Başkanı Sungur, Belediye Başkan Yardımcısı C.Y, eski dönem Belediye Başkan Yardımcısı O.U, imar müdürü S.A. ve eski dönem imar müdürü ve iş insanı U.B. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmış, Y.N.Y. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.