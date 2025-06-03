Tutuklanan Aykut Erdoğdu'dan ilk mesaj: "Vatan sağolsun"
Tutuklanmasının ardından X sosyal medya platformundan tek cümlelik açıklama yapan eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, "Vatan sağolsun" dedi.
Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik düzenlenen 5'inci dalga operasyonda gözaltına alınan ve bugün tutuklanan eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, sosyal medyadan mesaj yayımladı.
X sosyal medya platformundan tek cümlelik açıklama yapan Erdoğdu, "Vatan sağolsun" dedi.
Vatan Sağolsun 🇹🇷— Aykut Erdoğdu (@aykuterdogdu) June 3, 2025
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik düzenlenen 5'inci dalga operasyonlarda gözaltına alınanlardan 30'u tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilmişti. Eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu ile Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas ve Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik tutuklanmıştı.