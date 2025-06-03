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Tutuklanan Aykut Erdoğdu'dan ilk mesaj: "Vatan sağolsun"

Tutuklanmasının ardından X sosyal medya platformundan tek cümlelik açıklama yapan eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, "Vatan sağolsun" dedi.

Güncel
  • 03.06.2025 23:05
  • Giriş: 03.06.2025 23:05
  • Güncelleme: 03.06.2025 23:08
Kaynak: Haber Merkezi
Tutuklanan Aykut Erdoğdu'dan ilk mesaj: "Vatan sağolsun"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik düzenlenen 5'inci dalga operasyonda gözaltına alınan ve bugün tutuklanan eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, sosyal medyadan mesaj yayımladı.

X sosyal medya platformundan tek cümlelik açıklama yapan Erdoğdu, "Vatan sağolsun" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik düzenlenen 5'inci dalga operasyonlarda gözaltına alınanlardan 30'u tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilmişti. Eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu ile Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas ve Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik tutuklanmıştı.

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