Tutuklanan Berkay Gezgin: Herkes ses çıkartsın
İBB Başkanı İmamoğlu'nun 2019 yılındaki seçim sloganının mimarı tutuklanan Berkay Gezgin'in adliyede beklediği sırada çekilen görüntüsü ortaya çıktı. Gezgin, "Ülkesini seven, hakkını arayan 21-22 yaşlarındaki gençleri tutuklamayla karşı karşıya bırakıyorlar. Bu gülünç ve korkunç bir tablo. Herkes ses çıkartsın" dedi.
Saraçhane'deki eylemlerin ardından tutuklanan Berkay Gezgin, "Ülkesini seven, hakkını arayan 21-22 yaşlarındaki gençleri tutuklamayla karşı karşıya bırakıyorlar. Bu gülünç ve korkunç bir tablo. Herkes ses çıkartsın" dedi.
2019 yılında Ekrem İmamoğlu'na seçim çalışmaları sırasında "Her şey çok güzel olacak Ekrem Abi" diye seslenmesiyle tanınan Berkay Gezgin tutuklandı.
CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Berkay'ın tutuklanmadan önce adliye koridorunda yaptığı açıklamayı sosyal medya hesabından paylaştı.
Berkay, videoda şu ifadeleri kullanıyor:
"Bu dava siyasi. Bize olan karar ne olursa olsun arkamızda durmaya, sesimizi duyurmaya devam edin. Biz suçsuzsuz. Bizi burada hukuksuz tutuyorlar. Ülkesini seven, hakkını arayan 21-22 yaşlarındaki gençleri tutuklamayla karşı karşıya bırakıyorlar. Bu gülünç ve korkunç bir tablo. Herkes ses çıkartsın. Her şey çok güzel olacak, sadece biz mücadele edersek."
❗️HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK!— Av. Sibel Suiçmez (@SibelSuicmez) March 25, 2025
Bu akşam adliyeye sevk edilen 206 gencimizden 174’ü tutuklandı.
Tutuklananlar arasında Ekrem Başkan’a 2019 seçimlerinde “Her şey çok güzel olacak” sloganıyla destek veren Berkay dün akşam Saraçhane’de bizle birlikte olduktan sonra geri dönerken… pic.twitter.com/P8gVIsjJA3