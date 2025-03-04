Tutuklanan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, görevden uzaklaştırıldı

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı.

Köseler, "ihaleye fesat karıştırma" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmış, dün gece saatlerinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

İçişleri Bakanlığı, yazılı bir açıklama yaparak Köseler'in Anayasa'nın 127. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddesi gerekçesiyle "geçici tedbir" kapsamında görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

KÖSELER HAKKINDAKİ SORUŞTURMA

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 4 isim hakkında "ihaleye fesat karıştırma", 17 kişi hakkında da "ihaleye fesat karıştırma" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından yakalama, gözaltı, arama ve el koyma talimatı verilmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Köseler ile 20 kişi 27 Şubat'ta gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınanlar İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Yerleşkesi'ne götürülmüştü.

BELEDİYE BİNASI ARANDI, EVRAKLARA EL KONULDU

Etrafı polis bariyerleriyle çevrilen Beykoz Belediye binasında sabahın erken saatlerinde arama ve el koyma işlemleri yapılmıştı. Ekipler, belediyedeki bazı evrakı delil olarak alıp, torbalarla emniyete götürmüştü.

Soruşturma kapsamında dün, 1 kişinin daha gözaltına alınmasıyla toplam gözaltı sayısı 22'ye yükselmişti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 22 kişi, hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından dün sabah (3 Mart) adliyeye getirilmiş, Savcılıkça ifadeleri tamamlanan, Köseler'in de aralarında bulunduğu 18 isim tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilirken 4 kişi hakkında adli kontrol talep edilmişti.

Nöbetçi sulh ceza hakimliği, Köseler'in de aralarında bulunduğu 13 kişinin tutuklanmasına, 9 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.