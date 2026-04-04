Tutuklanan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'den ilk mesaj

Sabah saatlerinde tutuklanan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, tutuklanmasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı.

Bozbey, tutuklama kararından sonra paylaştığı ilk mesajında "Kimse umutsuzluğa kapılmasın, özgür günlerde yeniden buluşacağız. Bursa’mız için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz" dedi.

"Bursa bunu hak etmedi" diyen Bozbey, şunları kaydetti:

"Bursa halkının iradesine ve emeğine haksızlık yapıldı. Kimse umutsuzluğa kapılmasın, özgür günlerde yeniden buluşacağız. Bursa’mız için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz. Sözümüz söz: Bursa hakkını alacak. Bursa kazanacak!"

Bursa kazanacak!#herşeybursaiçin… — Mustafa Bozbey (@mustafabozbey) April 4, 2026

SABAH TUTUKLANMIŞTI

Dört gün önce gözaltına alınan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey dahil 30 kişi bugün sabah saatlerinde tutuklanmıştı. Bozbey'in kendisiyle birlikte gözaltına alınan eşi, kızı ve kardeşi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

NE OLMUŞTU?

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve Suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olma, ‘Rüşvet’, ‘Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve imar kirliliğine neden olma’ suçlarından yürüttüğü soruşturma kapsamında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve tutuklu bulunan eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’in de aralarında bulunduğu 59 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Kararın ardından 31 Mart sabahı Mustafa Bozbey dahil 57 kişi gözaltına alınmıştı. Hakkında gözaltı kararı olan Ş.G. ve T.K'nin ise yurt dışında olduğu öğrenildi.

7 ŞİRKETE KAYYUM ATANDI

Öte yandan Mustafa Bozbey'in de aralarında bulunduğu 57 kişinin gözaltına alındığı soruşturma kapsamında, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) 7 şirkete dün (1 Nisan) kayyum olarak atandı.

Bursa 3. Sulh Ceza Hakimliğince alınan kararda, şüphelilerle firmalar arasındaki para transferleri, hesap uyumsuzlukları ve bazı şirketlerin "paravan" olarak kullanıldığına yönelik iddialar yer aldı.