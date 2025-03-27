Tutuklanan Ekrem İmamoğlu'ndan yeni paylaşım

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından videolu bir paylaşım yaparak "Teyzelerin duasından güçlü bir şey yoktur" dedi.

İmamoğlu, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nden bir mesaj yayımladı. İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Saraçhane'de düzenlenen iftara ilişkin görüntüler yer aldı.

İmamoğlu, paylaşımına "Teyzelerin duasından güçlü bir şey yoktur" notunu düştü.