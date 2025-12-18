Tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci: Yakın zamanda estetik ameliyat oldum, test sonuçları yanlış

Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan TV spikeri Ela Rümeysa Cebeci, uyuşturucu testinin pozitif çıkmasına ilişkin, "Yakın zamanda estetik ameliyat oldum. Uyuşturucu maddeyi hayatımda görmedim. Adli Tıp'taki test sonuçları yanlış" dedi.

Cebeci, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine dün (17 Aralık) Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda ifade verdi.

Cebeci, ifadesinin ardından üzerine atılı "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak" suçundan sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan Sözcü TV'den Muratcan Altuntoprak, Cebeci'nin ifadeye girmeden önce "Yakın zamanda estetik ameliyat oldum. Uyuşturucu maddeyi hayatımda görmedim. Adli Tıp'taki test sonuçları yanlış" dediğini aktardı.

NE OLMUŞTU?

Cebeci ve 10 Aralık'ta tutuklanan Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ile birlikte yedi kişinin uyuşturucu testleri pozitif çıkmıştı.

Ela Rümeysa Cebeci'nin de kanında uyuşturucu tespit edilmezken, saçında "esrar ile sentetik uyuşturucu, kokain ve metabolitleri" saptanmıştı.