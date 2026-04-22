Tutuklanan Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan görevden uzaklaştırıldı

'İrtikap' soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve dün tutuklanan CHP'li Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan görevden uzaklaştırıldı.

İçişleri Bakanlığı, Tozan'ın görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Bakanlığın açıklaması şu şekilde:

"Uşak ili Eşme Belediye Başkanı Yılmaz TOZAN, Hakkında 'İcbar Suretiyle İrtikap, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma' suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Eşme Sulh Ceza Hakimliğinin 2026/15 sorgu sayılı kararı ile tutuklanması üzerine, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır."

NE OLMUŞTU?

Uşak'ta, Eşme Belediyesiyle bağlantılı 'irtikap' suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, Belediye Başkanı Yılmaz Tozan ile eşinin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli 17 Nisan'da gözaltına alınmıştı.

Belediye Başkanı Yılmaz Tozan, şoförü M.F. ile zabıta personeli İ.U. tutuklama talebiyle, Tozan’ın eşi Burcu Tozan ile S.B. ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan, M.F. ve İ.U. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, Burcu Tozan ile S.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Hakimliğe sevk edilmeyen diğer isimler ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmışlardı.