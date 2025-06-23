Tutuklanan Fatih Altaylı’nın ekibi boş koltukla yayına girdi: İzlenme 11 saatte 800 bini aştı

Gazeteci Fatih Altaylı, YouTube kanalındaki yayını gerekçe gösterilerek dün çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince “Cumhurbaşkanı’nı tehdit” iddiasıyla tutuklandı.

Fatih Altaylı’nın tutuklanmasının ardından, YouTube kanalında haftaiçi her sabah yayımladığı “Fatih Altaylı yorumluyor” programı bu sabah ekibi tarafından çekildi.

Fatih Altaylı’nın oturduğu koltuğun ekrana yansıtıldığı programda, kendisine eşlik eden Emre Acar, tutuklama kararına yönelik ekip adına eleştirilerini sıraladı.

"Fatih Altaylı YORUMLAYAMIYOR" başlığıyla yayımlanan videoda Emre Acar, Altaylı’nın tutuklanmasına gerekçe yapılan sözlerinin çarpıtıldığını söyledi, “Savcılık ve sulh ceza hakimliğinin iddialar ve delilleri dikkate almadan tutuklama kararı verdiğini” dedi.

Söz konusu yayın 11 saatte 846.622 görüntüleme sayısına ulaştı.

"AYAKTA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Acar, “Herkesin bilmesini isteriz ki Fatih Altaylı'nın ekibi olarak dimdik ayakta olmaya, bildiğimiz doğruları söylemeye, haksızlığa karşı sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz, sinmeyeceğiz, yılmayacağız, doğru bildiklerimizi bizi sevenler ve destekleyenler ile paylaşmaya devam edeceğiz” mesajı verdi.

“Avukatlarının yaptığı savunmalar, göstermiş oldukları deliller dahi değerlendirilmedi” diyen Acar, şunları kaydetti:

“310/2 doğrudan bir suç maddesini doğrudan bir suç maddesi gibi değerlendirmek, maddede tanımlanmamış bir fiile ceza verilmesi anlamına geliyor. Bu da Anayasa madde 38 TCK madde 2 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi madde 7’ye karşıdır. Aksi halde herhangi bir eylem cumhurbaşkanına karşıysa suç olur gibi belirsiz, öngörülemez ve keyfi cezalandırma pratiği doğar. Bu da hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmaz.

Resen soruşturmaya konu olan eylem, örneğin sosyal medya paylaşımı basın açıklaması veya sözlü beyan şiddet içermemekte, fiziksel saldırın niteliği taşımamakta ve cumhurbaşkanının yaşamına vücut bütünlüğüne veya hürriyetine yönelik doğrudan bir tehdit barındırmamaktadır. Diğer taraftan hepinizin bildiği gibi cumhurbaşkanlığı makamı demokratik toplumlarda en yüksek düzeyde eleştiriye açık makamdır, bunu da söylemek, hatırlatmak istedim.

Son olarak herkesin bilmesini isteriz ki Fatih Altaylı'nın ekibi olarak dimdik ayakta olmaya bildiğimiz doğruları söylemeye, haksızlığa karşı sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz, sinmeyeceğiz, yılmayacağız, doğru bildiklerimizi bizi sevenler e ve destekleyenler ile paylaşmaya devam edeceğiz. Diğer taraftan hukuki yollarla tüm haklarımızı arayacağız hukukun işlemesi için gereken tüm girişimleri yapacağız. Fatih Bey tekrar bu karşınızda ekranda gördüğünüz koltukta oturup yorumlarına devam edeceği güne kadar var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”