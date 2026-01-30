Giriş / Abone Ol
Tutuklanan gazeteci dayanışma çağrısı yaptı

Güncel
  • 30.01.2026 05:00
  • Giriş: 30.01.2026 05:00
  • Güncelleme: 30.01.2026 05:00
Fotoğraf: PİRHA

Haber Merkezi

Dersim’de, Aralık 2025’te "silahlı terör örgütü üyeliği” iddiasıyla tutuklanan PİRHA muhabiri Cihan Berk, bianet’e gönderdiği mektupta dayanışma çağrısı yaptı.

"Haksız ve hukuksuz" bir şekilde tutuklandığını ifade eden Berk, tutuklanma gerekçesinin "örgüt talimatıyla açlık grevi yapma", "hapishanede bulunan hükümlülerle örgütsel amaçla haberleşme" ve "yasaklı kitap" bulundurma olduğunu söyledi. Hakkında suç yaratılarak tutuklandığını söyleyen Berk, dayanışma çağrısı yaptı.

