Tutuklanan gazeteci Furkan Karabay'ın X hesabı erişime engellendi

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ve YouTube’da hazırladığı bir video gerekçesiyle tutuklanan gazeteci Furkan Karabay'ın X (Twitter) hesabı erişime kapatıldı.

Karabay, YouTube’da hazırladığı bir video ve sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek dün sabah saatlerinde, “Cumhurbaşkanı’na hakaret” ve “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme” suçlamalarıyla gözaltına alındı.

Emniyet'teki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen gazeteci Karabay, tutuklandı.

"SAVUNMA YAPMAYI KABUL ETMİYORUM"

Furkan Karabay, hakimlikteki ifadesinde, “Adliyeye üçüncü gelişim ve iki kere tutuklanarak çıktım. Benim buradaki amacım bu adliyedeki yargı mensubu denilen cübbe giymiş çeteleşmiş insanlara karşı olmaktır. Savunma yapmayı kabul etmiyorum” dedi.

Karabay'ın tutuklanmasının ardından X (eski adıyla Twitter) hesabı erişime engellendi.

ERDOĞAN AİLESİ DAVA AÇMIŞTI

Gazeteci Furkan Karabay, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile çocukları Bilal Erdoğan, Ahmet Burak Erdoğan ve Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın şikayeti üzerine yargılandığı davada 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.