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Tutuklanan KESK çalışanı Aslan için imza kampanyası başlatıldı

Tutuklanan KESK çalışanı İsmet Aslan için uluslararası imza kampanyası başlatıldı. KESK'ten yapılan açıklamada gizlilik kararı nedeniyle Aslan'ın neden tutuklandığının dahi bilinmediği bildirilirken, Aslan'ın serbest bırakılması talep edildi.

Güncel
  • 21.11.2024 18:22
  • Giriş: 21.11.2024 18:22
  • Güncelleme: 21.11.2024 18:26
Kaynak: Haber Merkezi
Tutuklanan KESK çalışanı Aslan için imza kampanyası başlatıldı

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), tutuklanan çalışanı İsmet Aslan için uluslararası imza kampanyası başlattı. KESK'ten yapılan açıklamada Aslan'ın serbest bırakılması talep edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu çalışanımız İsmet Aslan, yaklaşık 20 yıldır KESK’te toplu sözleşme ve hukuk işleri uzmanı olarak çalışıyor. 7 Ekim 2024’te ise tutuklanarak Silivri Cezaevine gönderildi. O tarihten bugüne Cumhuriyet savcısı dosyaya gizlilik kararı koydu ve bu nedenle tutuklamanın nedeni dahi bilinmiyor.

Çalışanımız İsmet Aslan’ın serbest bırakılması için başlattığımız uluslararası kampanya çerçevesinde Adalet Bakanlığı’na bir mektup göndererek destek olabilirsiniz:

https://www.labourstartcampaigns.net/show_campaign.cgi?c=5552

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