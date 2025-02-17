Tutuklanan Mehmet Türkmen için BİRTEK-SEN'den eylem çağrısı

Antep Başpınar ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) düşük ücret dayatmasına karşı başlatılan eylemlerin Gaziantep Valiliği'nin yasaklamasının ardından bir gün arayla gözaltına alınan Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK SEN) Genel Başkanı Mehmet Türkmen, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Tutuklama kararının ardından BİRTEK SEN eylem çağrısında bulundu. "Sendikal faaliyete, ekmek mücadelemize kelepçe vurulamaz" sloganıyla yapılan çağrı bugün saat 17.00'de Antep'teki sendika önüne yapıldı.

"İŞÇİLERİ SENDİKAMIZA SAHİP ÇIKMAYA ÇAĞIRIYORUZ"

Sosyal medyadan yapılan çağrıda şunlar kaydedildi:

"Mehmet Türkmen serbest bırakılsın, haklarımız tanınsın, valilik yasağı kalksın demek için sendikamızın önünde buluşuyoruz!

Mehmet Türkmen’in tutuklanması özgürlükleri ayaklar altına almaktır! Başta Antep işçileri olmak üzere ve tüm emek demokrasi güçlerine çağrımızdır.

Sendikamız genel başkanının tutuklanması; biz işçilerin haklarının en ileriden savunulduğu, sınıf sendikacılığı çizgisini hayata geçirmek için uğraşan sendikamızın cezalandırılması anlamına gelmektedir.

Sendikal hak ve özgürlüklerin hiçe sayıldığı, işçilerin taleplerinin baskıyla, yasaklarla karşılaştığı Antep’te buna karşı olan tüm güçleri, Başpınar’da ekmeğini büyütme mücadelesini veren işçileri sendikamıza, özgürlüklerimize sahip çıkmaya, genel başkanımız Mehmet Türkmen'in serbest bırakılmasını haykırmaya çağırıyoruz."