Tutuklanan Rasim Ozan Kütahyalı'nın avukatlarından açıklama

Yasadışı bahis ve kara para aklama soruşturmasında tutuklanan yandaş gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın avukatları açıklama yaptı.

Açıklamada "Müvekkilimizin gözaltına alınmasına paralel olarak, itibarını sarsmak maksadıyla sosyal medyaya servis edilen çocuklarının nafakasını ödemediği şeklindeki haberler gerçek dışıdır" denildi.

"TÜM BİLDİKLERİNİ AKTARDI"

Kütahyalı'nın hesabına herhangi bir yasa dışı para girmediği iddia edilen avukatları şunları aktardı:

"Müvekkilimiz, tüm ifadelerinde soruşturma dosyasında kendisine gösterilen hesap hareketlerinin rutin bankacılık işlemleri olduğunu, isnat edilen suçlamalarla ya da diğer şüpheli olduğu değerlendirilen işlem ve şahıslarla hiçbir alakası olmadığını detaylarıyla izah ettiği gibi, kendisine yöneltilen sorular karşısında tüm bildiklerini şeffaflıkla soruşturma makamlarına aktarmıştır.

Gerçekten de dosya kapsamındaki işlemlere bakıldığında müvekkilimizin hesabına giren paranın kendi parası olduğu, müvekkilimizden yasa dışı bahis veya başka bir suçlama ile bağlantılı herhangi bir kişiye hiçbir para çıkışı olmadığı da görülmektedir. Bu bağlamda, müvekkilimizin yasa dışı bahis, dolandırıcılık, kara para aklanması ya da hiçbir suç örgütü ile en ufak bir bağlantısı dahi olmadığı yargılama süreci içerisinde somut delillerle de ispat olunacaktır.

NAFAKA İDDİASI

Bir not olarak ilave etmek isteriz ki, müvekkilimizin gözaltına alınmasına paralel olarak, itibarını sarsmak maksadıyla sosyal medyaya servis edilen çocuklarının nafakasını ödemediği şeklindeki haberler de gerçek dışıdır. Müvekkilimizin yaptığı nafaka ödemeleri, dosya içerisinde gizlilik kararı nedeniyle kısıtlı olarak erişebildiğimiz banka hesap hareketlerinde ve MASAK raporlarında dahi gözükmektedir. Bu türden paylaşımların, müvekkilimizin gözaltı süreci ile birlikte servis edilmesi de zaten bunların maksatlı olduğunu ve algı operasyonu amacı güttüğünü göstermektedir."

"Yine müvekkilimizin iki küçük kızı bulunmakta olup ayrıca eşi hamiledir" diyen avukatları şöyle devam etti: "Bu kapsamda, kamuoyu önünde müvekkilimizin masumiyet karinesini ve soruşturmanın selametini etkileyecek her tür beyandan uzak durulması gerekliliğini hatırlatır, müvekkilimizin savunmasında kızları ve hamile eşi için belirttiği ailevi hususlar dahi soruşturmanın gizliliğini de ihlal edecek şekilde yayan kişi ve kuruluşlara karşı müvekkilimizin tüm yasal haklarının da sonuna kadar kullanılacağını kamuoyuna bildiririz."