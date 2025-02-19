Tutuklanan sendika başkanı Mehmet Türkmen: Bu hukuksuzluk elbet son bulacak

Gaziantep’te düşük ücret dayatmasına karşı başlatılan eylemlerin valilik tarafından yasaklanmasının ardından 14 Şubat’ta gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen, yeniden gözaltına alınmış ardından da tutuklanmıştı.

Türkmen, cezaevinde avukatlarıyla görüştü. Görüşmenin ardından BİRTEK-SEN'in sosyal medya hesabından Türkmen'in mesajı paylaşıldı. Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Tutukluluk kararımdan sonra oluşan kamuoyunu sendikamızın avukatları iletti. Dünden beridir dayanışma gösteren, sendikamızın önünde toplanan herkese çok teşekkürler. Bu dayanışma moralimi daha yüksek tutmama da etki etti. Bu hukuksuzluk elbet son bulacak. Bunu hep beraber başaracağız. Başpınar işçileri ilk günden beridir, yağan yağmurun, karın altında 'bize bir çatı lazım' diyorlardı. O çatı BİRTEK SEN'dir.

Şimdi işçilerin kurduğu, mücadeleci BİRTEK SEN'i büyütme zamanı! Birleşe birleşe, direne direne kazanacağız!"