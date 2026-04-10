Tutuklanan sendikacı Başaran Aksu için Limak Holding önüne eylem çağrısı

"Yanıltıcı bilgiyi yayma” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamalarıyla tutuklanan Umut- Sen Örgütlenme Koordinatörü Başaran Aksu için İstanbul'daki Limak Holding önünde eylem düzenlenlenecek.

Eylem, bugün (10 Nisan) saat 19.00'da Limak Merkez ofisinin bulunduğu Beşiktaş'ta bulunan Zorlu Center Alışveriş Merkezi önünde yapılacak.

Eylem çağrısında, "Akbelen'i talan etmeye kalkışan, Başaran Aksu ve Esra Işık'ın tutuklama talimatını veren Limak Holding'in önündeyiz" denildi.

NE OLMUŞTU?

Dün (9 Nisan) Milas Sulh Ceza Hakimliği, Umut- Sen Örgütlenme Koordinatörü Başaran Aksu'yu 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan tutuklama kararı vererek, gerekçe olarak Aksu’nun sendikal faaliyetlerden dolayı adli kontrol tedbirlerine uyamayacağı beyanını “kaçma şüphesi”ne yordu.

Tutukluluk kararının ardından Başaran Aksu, "Türkiye'de yargı bu durumda. Holdingler ne isterse onu yapıyorlar. Holdingleri üzmeye devam edeceğiz" dedi.

AKSU'NUN GÖREVİ KAÇMA ŞÜPHESİNE YORULDU

Aksu'ya savcılık ifadesinde Limak Holding'in sahibi Nihat Özdemir'e yönelik paylaşımları soruldu. Aksu cevaben "Ben Nihat ÖZDEMİR Muğla bazında etkili bir insan olduğunu ve Akbelen'de meydana gelen olaylarda etkili olduğunu düşünüyorum. Bu kanaatimi güçlendiren her somut delil Akbelen muhtarının kızı olan Esra IŞIK'ın herhangi bir delil olmadan tutuklanmış olması da en somut kanıtıdır" dedi.