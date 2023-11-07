Tutuklanan TRT muhabiri Elif Akkuş'tan cezaevinden mesaj: 'Barış Pehlivan ile özgürlükte buluşacağız'

TRT'nin gerekçe göstermeden işten uzaklaştırılan ve daha sonra gözaltına alınarak tutuklanan TRT Haber muhabiri Elif Akkuş bulunduğu cezaevinden mesaj gönderdi. Akkuş, "Gazeteci Abim Tolga Şardan’ın tahliye olmasına, kendim olmuş kadar sevindim. Aynı dileklerimi 9 Kasım’da duruşması olan meslektaşım Barış Pehlivan için de taşıyorum. Onlarla ve sevdiklerimle en kısa zamanda “özgürlükte” buluşacağız" dedi.

TRT’nin gerekçe açıklamadan işten uzaklaştırdığı 25 yıllık savaş muhabiri Elif Akkuş gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek veya yaymak", "tehdit", "şantaj" ve "iftira" suçlarından yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteci Elif Akkuş, 25 yıldır çalıştığı TRT'den üç aylığına sebebi açıklanmadan uzaklaştırılmıştı.

CEZAEVİNDEN MESAJ GÖNDERDİ

Sincan Kadın Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Elif Akkuş, avukatı Hüseyin Ersöz aracılığıyla kamuoyuna bir mesaj gönderdi.

Bugün TRT Haber Muhabiri, tutuklu gazeteci Elif Akkuş (@reporterefo) ile Sincan Kadın Kapalı CİK’da görüştük. Sevdiklerine ve gazeteciler Tolga Şardan (@sardan_tolga) ve Barış Pehlivan’a (@barispehlivan) “özgürlükte buluşmak” dileklerini iletti:



“Herkese selam, öncelikle ben… pic.twitter.com/VWeLN9Ml0z — Hüseyin Ersöz (@ersozhuseyin) November 7, 2023

Akkuş açıklamalarında şu sözlere yer verdi:

"Herkese selam, öncelikle ben iyiyim. Beni öldürmeyen şey, her zamanki gibi güçlendiriyor. Hayatım boyunca çok zor şartlarda gazetecilik yaptım. Savaş bölgelerinde ölümler gördüm. Mavi Marmara Gemisinde gözaltına alındım. İsrail Hapishanelerinde kötü muameleye maruz kaldım. Ama hepsi geride kalan kötü anılar olarak hafızamda. Bugün içinde bulunduğum durumun ileride olacağı gibi… Ben kendi Vatanında esir tutulan bir gazeteciyim. Esirim çünkü haksız iddialarla, hukuksuz bir yargılamayla cezaevindeyim. Bu sebepledir ki Gazeteci Abim Tolga Şardan’ın tahliye olmasına, kendim olmuş kadar sevindim. Aynı dileklerimi 9 Kasım’da duruşması olan meslektaşım Barış Pehlivan için de taşıyorum. Onlarla ve sevdiklerimle en kısa zamanda “özgürlükte” buluşacağız."