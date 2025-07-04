Tutuklanan Tunç Soyer'den ilk açıklama: "Hiçbir iyilik cezasız kalmaz"

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne düzenlenen operasyonlar kapsamında 137 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 137 kişi adliye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen ve aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya’nın da bulunduğu 99 kişi, savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

“Hiç bir iyilik cezasız kalmaz” bilirdim. Ama cezaya rağmen iyilikten vazgeçmeyeceğim, cesaretimi yine iyilikten alacağım.



Bu da geçer… Geçmiş olsun değil gelecek olsun.! — Tunç Soyer (@tuncsoyer) July 4, 2025

TUTUKLAMA KARARI ÇIKTI

Tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edilen kişilerden aralarında Tunç Soyer'in de bulunduğu 45 isim hakkında tutuklama kararı verildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne düzenlenen operasyonlar kapsamında tutuklanan Tunç Soyer'den ilk açıklama geldi.

Soyer sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla "Hiçbir iyilik cezasız kalmaz" dedi.

Soyer'in paylaşımı şu şekilde:

“Hiçbir iyilik cezasız kalmaz” bilirdim. Ama cezaya rağmen iyilikten vazgeçmeyeceğim, cesaretimi yine iyilikten alacağım.

Bu da geçer… Geçmiş olsun değil gelecek olsun.!