Tutuklanan ve gözaltına alınan gazeteciler için İzmir'de protesto düzenlenecek

İzmir'de gazetecilerin tutuklanmasına ve gözaltına alınmasına tepkiler büyüyor.

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması nedeniyle hükümete yönelik protestolarda gözaltına alınan ve tutuklanan gazetecilerle ilgili, İzmir'deki basın meslek örgütleri protesto düzenleyecek.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC), Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), Basın Özgürlüğü ve Medya Araştırmaları Derneği (BAMAD), Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) ve Türkiye Foto Muhabirleri Derneği (TFMD) olarak gözaltına alınan ve tutuklanan gazetecilere yönelik ‘Gazetecilik Suç Değildir’ demek için 27 Mart Perşembe (yarın) saat 13.00’te Cumhuriyet Meydanı’nda eylem gerçekleştirecek.