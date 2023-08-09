Tutuklu 5 kadın siyasetçiye 'limonlu su' davası

Kobani Davası'nda tutuklu yargılanan 5 kadın siyasetçiye koğuşlarında bulunan limonlu su nedeniyle dava açıldı. Savcılığın hazırladığı iddianamede 2 Temmuz’da 'uzmanlık raporu' alındığı ve kavanozdaki sıvının "etil alkol" olduğu kaydedildi.

Kobani Davası'nda tutuklu yargılanan 5 kadın siyasetçi hakkında "limonlu su" davası açıldı. İddianamede, limonlu su etil alkol" olarak değerlendirildi.

IŞİD'in Kobani’ye dönük saldırılarına karşı 6-8 Ekim 2014 tarihlerinde yaşanan halk protestoları nedeniyle açılan Kobani Davası’nda tutuklu yargılanan Pervin Oduncu ve Ayşe Yağcı’ya, Sincan Kadın Kapalı Cezaevi’ndeki koğuşlarında 22 Şubat’ta bulunan "limonlu su" nedeniyle 11 gün hücre cezası verildi. Cezaevi kantininden alınan limonlardan dolayı ayrıca Oduncu ve Yağcı ile aynı koğuştaki Ayla Akat Ata, Meryem Adıbelli ve Dilek Yağlı hakkında dava açıldı.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, tutuklu kadın siyasetçilerin koğuşuna 22 Şubat’ta gardiyanlar tarafından arama yapıldı. Aramada içerisinde limon parçalarının bulunduğu içi su dolu kavanoza el konuldu. Daha sonra bu kavanoz nedeniyle Oduncu ve Yağcı hakkında cezaevi idaresi tarafından disiplin soruşturması başlatıldı.

İki kadın tutuklu, el konulan kavanoza ilişkin 2 Mart’ta verdiği yazılı savunmada, kantinden satın aldıkları semavere oluşan kireci sökmek için limon suyunu koyarak, kaynattıklarını belirtti. Her iki isim de, söz konusu limon suyunu uzun zamandır pencerenin kenarında ağzı açık bir şekilde durduğunu, defalarca gardiyanlar tarafından görüldüğü ve aramalarda el konulduğunu daha sonra geri verildiğini söyledi.

HÜCRE CEZASI

Cezaevi Disiplin Kurulu'nun açtığı soruşturma kapsamında Oduncu ve Yağcı'ya, 4 Ağustos'ta “Ateşli silah, mermi, patlayıcı madde, kesici, delici, yaralayıcı, belirleyici, alet, yakıcı, aşındırıcı, boğucu, bayıltıcı, kör edici gaz ve ecza, her türlü zehir ve uyuşturucu ilaç ve madde, cep telefonu, telsiz ve sair elektronik haberleşme aracını kuruma sokmak, bulundurmak, kullanmak” iddiasıyla 11 gün hücre cezası verildi.

Disiplin Kurulu’nun kararında ayrıca, disiplin soruşturması sürerken, konunun aynı zamanda savcılık tarafından da incelemeye alındığı yer aldı. Buna göre; cezaevi idaresi, kavanozdaki limon suyunu "anlaşılmayan madde" olarak değerlendirerek, incelenmesi için 9 Mart’ta Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Savcılık, limon suyunu incelemek üzere Ankara Batı 2’nci Sulh Ceza Mahkemesi’nden 7 gün süre talebinde bulundu. İncelemenin ardından savcı, iki isimden 2 ve 3 Mayıs’ta savunma istedi. Aynı zamanda siyasetçi Ayla Akat Ata, Meryem Adıbelli, Dilek Yağlı da soruşturma kapsamında ifade verdi. Ata, yıllardır "kireç sökücü" talebiyle dilekçe verdiklerini ayrıca kantin fişine yazdıklarını ancak bu güne değin verilmediğini, bu nedenle kireci doğal yöntemlerle sökmek için söz konusu limonlu kavanozu hazırladıklarını söyledi.

Savcılık, buna rağmen siyasetçi kadınlar hakkında iddianame hazırladı. Söz konusu kavanoza dair 2 Temmuz’da "uzmanlık raporu" alındığı ve kavanozda yer alan sıvının "etil alkol" olduğu kaydedildi. Ancak raporun nereden alındığına dair bir bilgiye yer verilmedi. Ayla Akat Ata, Meryem Adıbelli, Dilek Yağlı, Pervin Oduncu ve Ayşe Yağcı’nın cezalandırılması talep edilen iddianame, 27 Temmuz’da Ankara Batı 11’İnci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.