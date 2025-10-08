Tutuklu Ahmet Özer'den Demirtaş ve Yüksekdağ çağrısı

Tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahemt Özer, "Bir tarafta barıştan, kucaklaşmaktan bahsedip öbür yandan Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve seçilmişleri dört duvar arasında tutmak barışa hizmet etmez. Ezcümle barışa katkı vermeleri gerekenleri demir parmaklıklar ardında tutarak barışı tesis edemeyiz" dedi.

Özer, sosyal medya hesabından başta eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ olmak üzere seçilmiş isimlerin tutukluluğuyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamasında, 9 yıldır cezaevinde tutulan Demirtaş hakkında AİHM'nin verdiği kararı anımsatan Özer, "Tahliye olması gerekirken son anda yapılan itirazla bunun önüne geçilmesi sürecin samimiyetini sorgulatmaktadır" dedi.

Kürt sorununun çözümünde ve barışın tesisinde eksik olanın bilgi olmadığını niyet olduğunu belirten Özer'in açıklaması şöyle:

"9 yıldır içeride tutulan Demirtaş’ın AİHM kararı gereğince tahliye olması gerekirken son anda yapılan itirazla bunun önüne geçilmesi sürecin samimiyetini sorgulatmaktadır. Unutulmamalı ki aslolan niyettir, samimiyettir. Bir tarafta barıştan, kucaklaşmaktan bahsedip öbür yandan Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve seçilmişleri dört duvar arasında tutmak barışa hizmet etmez.

"EKSİK OLAN BİLGİ DEĞİL NİYET EKSİKLİĞİDİR"

Ez cümle barışa katkı vermeleri gerekenleri demir parmaklıklar ardında tutarak barışı tesis edemeyiz. On yıllardır dediğim gibi Kürt sorununun çözümünde ve barışın tesisinde eksik olan bilgi değil niyet eksikliğidir. Sorunlarımızı çözmek için gerekli olan halisane bir niyettir, samimiyettir.

Biz her şeye rağmen barış umudumuzu yitirmeyeceğiz. Bilinmeli ki barışsız demokrasi olmayacağı gibi, demokrasisiz barış da mümkün değildir. Hukukun olmadığı yerdeyse ne barış baş tutar ne de demokrasi ihya olur. Bir an önce gerçek anlamda hukuka dönülmesi, demokrasinin bütün kurum ve kurallarıyla işletilmesi en temel beklentimizdir."