Tutuklu amca Salim Güran'ın ifadesi yeniden alınacak; 1 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır'da 'kaybolduktan' 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin tutuklu bulunan amca Salim Güran'ın yeniden ifadesi alınacak.

Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolan, yapılan aramalarla 8 Eylül’de cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada, otomobilinde Narin’e ait DNA izleri bulununca gözaltına alınıp 2 Eylül’de tutuklanan amcası Salim Güran, yeniden ifadesine başvurulmak üzere adliyeye sevk edildi.

Salim Güran’ın Diyarbakır Adliyesi'ndeki işlemleri sürüyor.

R.A. TEKRAR GÖZALTINA ALINDI

Narin Güran soruşturmasında 15 yaşının altında olduğu için adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Salim Güran'ın işçisinin oğlu R.A. için yeniden gözaltı kararı verildi. Karar sonrası R.A. tekrar gözaltına alındı.

Narin'in tutuklanan amcası Fuat Güran'ın eşi H.G. de ifadesine başvurulmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.