Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek 'acilen' hastaneye kaldırıldı

Cezaevinde bulunan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bu akşam acilen hastaneye kaldırıldı.

Gazeteci İsmail Saymaz’ın aktardığına göre, Böcek’in avukatları tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

“63 yaşında, çok sayıda kronik hastalığı bulunan ve günde 22 farklı ilaç kullanmak zorunda olan Antalya Büyükşehir Belediye başkanı Muhittin Böcek, yaşamını tehdit eden ciddi sağlık sorunları nedeniyle bu gece acil olarak hastaneye kaldırılmıştır.

COVID-19 döneminde yoğun bakımda geçirdiği uzun süre sonrasında, vücudunda kalıcı hasarlar oluşmuş ve şu an sağlık durumu yüksek riskli olarak değerlendirilmiştir.

Geçtiğimiz hafta acilen hastaneye kaldırılan Muhittin Böcek’in sağlık durumu, herhangi bir ihmalin geri dönülmesi güç sonuçlara yol açabileceği bir noktaya gelmiştir.

Bugün acil olarak hastaneye sevkinin nedeni halen bilinmemektedir. Antalya Şehir Hastanesi yetkililerinden açıklamayı endişe ile beklemekteyiz.

Buna rağmen, 5 Temmuz’dan bu yana tutukluluğu devam etmektedir. Oysa tutuklama, hukuken istisna olan bir tedbir olmalı, insan hayatı ve sağlığı ön planda tutulmalıdır. Ağır sağlık sorunları yaşayan bir kişinin cezaevinde tutulması, açıkça yaşam hakkını riske atmaktadır.

Bu noktada, başvurulan tedbirlerin insani açıdan gözden geçirilmesi gerektiği açıktır. Talebimiz, Muhittin Böcek’in sağlık durumu göz önünde bulundurularak, tutuklama tedbirinin kaldırılması, en azından adli kontrol tedbirleriyle yargılamanın devam etmesidir.

Bugün verilecek karar, adaletin temel ilkelerine dayalı bir karar olacaktır. Biz, yargı sistemine olan güvenimizi koruyarak, en doğru kararın alınacağına inanıyoruz. İnsan hayatı her şeyin önündedir ve adaletin gereği olarak bu konuda gerekli düzenleme yapılacaktır.”

SAĞLIĞININ GİDEREK KÖTÜYE GİTTİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Muhittn Böcek, geçtiğimiz ay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sağlık durumunun her geçen gün daha kötüye gittiğini, tutukluluğundan bu yana 6 kez hastaneye sevk edildiğini belirtmişti. 22 ilaçla ayakta kalmaya çalıştığını söyleyen "Sağlığımla ilgili geri dönüşü olmayan bir ihmalin de kurbanı olmak istemiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Böcek açıklamasında şu ifadelere yer vermişti:

"Kıymetli hemşehrilerim, sizleri sevgi ve hasretle selamlıyorum. Dört duvar arasında 145 gündür sessizce yürüttüğüm onurlu mücadelemin sesini duyurmak için yazıyorum. 6. defa hastaneye sevk edildim. Cezaevine geldiğimde 12 ilaç kullanıyordum, dün itibarıyla 22 ilaçla ayakta kalmaya çalışıyorum. Bu süreçte sağlığım her geçen gün biraz daha bozulmakta ve durumum artık sadece hukuki değil, aynı zamanda hayati bir meseleye dönüşmüş durumda. Sağlığımla ilgili geri dönüşü olmayan bir ihmalin de kurbanı olmak istemiyorum. Bu satırların sadece benim değil; hukukun, vicdanın, insanlığın sesi olarak duyulmasını diliyorum. Adalet bazen gecikir, bazen sınanır ama er ya da geç yerini bulur. Adalete olan inancımdan bir an bile vazgeçmeyeceğim. Sevgiyle, adaletle, Cumhuriyetle, Atatürk'le kalın."