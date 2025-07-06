Tutuklu Avcılar Belediye Başkanı Çaykara: "Halkın iradesi, hiçbir duvarın ardında, hiçbir karanlığın içinde kaybolmaz"

Avcılar Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasının ardından tutuklanan Utku Caner Çaykara, Antalya, Adana ve Adıyaman belediye başkanlarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlara tepki gösterdi.

Çaykara'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Silivri’deki hücremde, Antalya, Adana ve Adıyaman belediye başkanlarımızın gözaltına alındığını duydum. Halkın oyuyla göreve gelmiş belediye başkanlarına yönelik bu baskılar sadece isimlere değil, milyonların iradesine yöneliktir. Bu sadece bir siyasi mesele değil; demokrasimizin vicdan sınavıdır. Ama inanıyorum ki bu karanlık günler geçecek. Çünkü halkın iradesi, hiçbir duvarın ardında, hiçbir karanlığın içinde kaybolmaz. Dayanışmayla, inatla ve umutla… Her bir başkanımızın yanındayım." ifadesi yer aldı.