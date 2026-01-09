Tutuklu avukat Mehmet Pehlivan için 34 barodan dilekçe

Aralarında Ankara, İzmir, Trabzon ve Ağrı barolarının olduğu toplam 34 baro, tutuklu meslektaşları avukat Mehmet Pehlivan’ın tutukluluk incelemesi öncesinde mahkemeye tahliye talebiyle dilekçe gönderdi.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, bugün CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan’ın tutukluluk incelemesini yapacak.

Pehlivan hakkında yapılacak tutukluluk incelemesi öncesinde Aydın, Mersin, Bursa, Batman, Ardahan, Ağrı, Sinop, Burdur, Adıyaman, Tekirdağ, Çanakkale, Eskişehir, İzmir, Sakarya, Muğla, Ankara, Kırklareli, Trabzon, Bilecik, Muş, Mardin, Kocaeli, Isparta, Uşak, Manisa, Giresun, Zonguldak, Tunceli, Balıkesir, Gaziantep, Şanlıurfa, Antalya, Hatay ve Samsun Baroları mahkemeye Pehlivan'ın tahliyesi talepli dilekçe gönderdi.

“BAĞIMSIZ SAVUNMAYA KABUL EDİLEMEZ MÜDAHALE”

34 baronun başvuru dilekçesinde, verilen tutuklama kararının savunma hakkına, avukatlık mesleğine ve yargının kurucu unsurlarından biri olan bağımsız savunmaya yönelik ağır ve kabul edilemez bir müdahale niteliğinde olduğu kaydedildi. Bu durumun, yargının tarafsızlığı ve bağımsızlığına ilişkin evrensel standartlarla da çeliştiği ifade edilen dilekçede, Pehlivan’ın yalnızca avukatlık mesleğinin icrası kapsamında yürüttüğü faaliyetler gerekçe gösterilerek tutuklanmasına değinilerek tutukluluğunun kaldırılması ve tahliyesi talep edildi.