Tutuklu avukat Mehmet Pehlivan: Sayın İmamoğlu’nun ve 104 kişinin tutuklu olduğu soruşturma dosyasında 9 aydır iddianame yok

19 Haziran’da tutuklanan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan Ekrem İmamoğlu ve 104 kişinin tutuklu olduğu soruşturma dosyasında 9 aydır iddianamenin hazırlanmadığını ifade etti.

Pehlivan’ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi:

"9 ay geçti halen iddianame yok! Sayın İmamoğlu’nun ve 104 kişinin tutuklu olduğu soruşturma dosyası 18 Ekim 2024’te başlatıldı. O tarihten bu yana tam 9 ay geçti. Halen ortada iddianame yok. Gizli tanıkların duymuştumları (!) var; müfterilerin iftiraları var ama iddianame yok."