Tutuklu avukat Pehlivan: ''İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi önünde eşit miyiz?"

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, 106 sanığın tutukluluk incelemesini yaparken bir sanığa ayrıcalık tanıdı. CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan, ‘Adalet ve kanun önünde eşitlik lütuf değil, Anayasal bir haktır’ diyerek tepki gösterdi.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, geçtiğimiz günlerde 106 sanığın tutukluluk durumunu yeniden değerlendirdi.

Ancak mahkemenin, sanıklar arasında farklı uygulamalar yaptığı iddiası tartışmalara yol açtı.

CHP’nin İmamoğlu’nun tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan, özellikle bir sanığa tanınan ayrıcalığa dikkat çekerek tepki gösterdi.

Avukat Mehmet Pehlivan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Adalet ve kanun önünde eşitiz. Peki İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi önünde eşit miyiz? Sanık Adem S., tutukluluk incelemesi için cezaevinden alınıp adliyeye getirildi. Hem kendisi hem de avukatı mahkemede dinlendi. Bu ayrıcalık, 106 sanıktan yalnızca Sanık Adem’e tanındı.

Peki kanun ne diyor? CMK m.108/3 açık: Mahkeme aşamasında tutukluluk incelemesi dosya üzerinden yapılır. Zaten 105 sanık için böyle yapıldı.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Adem’e tanıdığı ayrıcalığı, CMK m. 108/1’e dayandırmıştır.

CMK m. 108/1 savcılık aşamasında geçerlidir. Mahkemede değil. Bu, hukuk bilgisine sahip herkese alay etmektir.

Soruyorum: Çelişkili ifadeleri nedeniyle yeniden tutuklanan sanık Adem’i diğer 105 sanıktan ayrıcalıklı yapan şey nedir?

Adalet ve kanun önünde eşitlik lütuf değil, Anayasal bir haktır."