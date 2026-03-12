Tutuklu avukattan yargı silahı: Bu dava hukukun son sınavı olacak

Mustafa BİLDİRCİN

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan, "Yargı Silahı (Lawfare) – Hukukun Siyasal Muhalefetin Yok Edilmesine Yönelik Silah Olarak Kullanımı" kitabını yazdı. İBB soruşturması kapsamında 19 Haziran’da tutuklanmasının ardından dokuz aydır Çorlu Cezaevi’nde bulunan tutulan Pehlivan, yargının siyasete müdahalesini ve müdahalenin sonuçlarını, Brezilya örneğiyle anlattı. Pehlivan, Kırmızı Kedi Yayınevi’nden çıkan kitabıyla ilgili, tutuklu bulunduğu Çorlu Cezaevi’nden BirGün’ün sorularına yazılı yanıt gönderdi. Kendisini kitabı yazmaya iten nedenleri anlatan Pehlivan, Türkiye’nin mevcut hukuk sistemiyle ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

Sizi bu kitabı yazmaya iten nedenler neler oldu? Kitapta neler anlatılıyor?

“Bu kitap aslında uzun zamandır zihnimde dolaşan bir sorudan doğdu, Hukuk ne zaman adalet üretir, ne zaman bir silaha dönüşür? ‘Yargı Silahı’ tam da bu ikili hali anlatmaya çalışan bir kitap. İngilizce literatürde, ‘Lawfare’ olarak geçen kavramı Türkçe’de, ‘Yargı silahı’ olarak ifade etmeyi tercih ettim. Çünkü burada söz konusu olan hukukun siyasal rakipleri tasfiye etmek için stratejik biçimde silah olarak kullanılması…

Kitapta Brezilya’da şu an devlet başkanı olan Lula da Silva’ya karşı daha önce yürütülen Lava Jato diye adlandırılan yargı süreci üzerinden mekanizmanın nasıl çalıştığını anlatıyorum. Üç temel soruya cevap arıyoruz: Bu mekanizma nasıl kurulur? Hangi araçlarla işler? Ve en önemlisi, böyle bir süreçle karşı karşıya kalındığında hukuk yeniden nasıl ayağa kaldırılabilir? Amacım bir ülkenin ya da tek bir davanın hikâyesini anlatmaktan ziyade, bu yapıyı oluşturan kuramsal ve siyasal dinamikleri görünür kılmaktı. Türkiye’nin hukuk sahasında yaşadığı süreci tanımlamaktı. Tarihi yöntemleri yok saymamak lazım.”

TOPLUMUN GÜVENCESİ

Türkiye’nin mevcut adalet sistemini bir avukat olarak nasıl değerlendiriyorsunuz?

“Türkiye’de yargıyı yalnızca bir takım, ‘Hatalı’ kararlar üzerinden tartışmak yeterli değil. Sorun çok daha yapısal. Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı lafzi değil, hukuk devletinin temelidir. Eğer bu iki ilke zedelenirse hukukun geriye kalan bütün kurumları da işlevini kaybeder. Bugün Türkiye’de yaşanan sorun tam da bu, kurumların işlevin kaybedilmiş olması. Yargı, artık siyasetin gölgesinde hareket eden bir kuruma dönüştü. Buna bazen toplumsal tepkiler neticesinde atılan yargısal adımları da ekleyebilirsiniz. Orada da işleyen aslında hukuk değil toplumsal tepkiyi bertaraf etme çabasıdır. Bu da siyasi bir hamledir.

Bir avukat olarak en çok kaygı duyduğum nokta ise savunma hakkının daraltılmasıdır. Çünkü savunmanın etkisizleştiği bir yerde adil yargılanmadan söz etmek mümkün değildir. Savunma yalnızca sanığın değil, toplumun güvencesidir. Sizler nasıl ki kamunun bilgi edinme hakkı yanında aslında kamu adına denetim işlevi görürsünüz, avukatlar da kamuoyu oluşturan her bir bireyin savunucusudur. Eğer bir avukatlar görevlerini yerine getirdikleri için yargılanıyorsa bu durum yalnızca mesleki bir sorun değil, doğrudan doğruya toplumun ve devletin sorunudur.”

Kitabın toplumda bir farkındalık yaratması yönünde beklentiniz var mı? Toplumun adalete yeniden güveninin tesisi için hangi adımlar atılmalı?

“Elbette bir kitap tek başına bir topyekûn sistemi değiştiremez. Ama bazen doğru soruları sormaya bazen de farkındalık yaratmaya yardımcı olabilir. Bu kitabın da böyle bir katkı sunmasını umuyorum.

Toplumların adalete güveni, yalnızca mahkeme kararlarıyla değil, yargının nasıl işlediği ile de şekillenir. İnsanlar mahkemelerin bağımsız olduğuna, herkes için aynı kuralların geçerli olduğuna inanmadığı an yargı kurumlarının meşruiyeti ortadan kalkar. Bu güvenin yeniden kurulması için hâkim ve savcıların siyasi baskıdan uzak çalışabilmesi, mesleki ve coğrafi güvencelerinin olması gerekir. Savunma hakkının güçlendirilmesi, yargıyı oluşturan tüm kurumların siyasi etkiden arındırılması gerekir. Hukuk devletinin yeniden inşası kolay değil. Ama başka bir yol da yok.”

İBB DAVASI BİR SINAV

İBB Davası’nın da bir hukuk davası olmaktan çok siyasi bir dava olduğu yönünde toplumda büyük bir inanç var. Böylesine bir iklimde İBB Davası’ndan hukuk kuralları içinde bir karar çıkmasını bekliyor musunuz?

“Her avukatın temel refleksi hukuka güvenmektir. Bizim mesleğimiz, en zor koşullarda bile hukukun bir gün kendi ilkelerine döneceğine dair inançla yapılır. Bu nedenle bir davayla ilgili konuşurken refleksimiz, dosyanın yalnızca hukuk kuralları içinde değerlendirileceğidir. İBB davası, Türkiye’de hukukun nasıl işleyeceği konusunda son bir sınav niteliği taşıyor. Bu süreci takip eden herkese söylemek istediğim şey şudur, hukuk mücadeleyle ayakta kalır. Tarih boyunca kazanılmış hiçbir hak kendiliğinden ortaya çıkmadı. Savunma hakkını, adil yargılanmayı ve hukukun üstünlüğünü savunmak yalnızca hukukçuların değil, bütün toplumun ortak savunusu olmalıdır. Çünkü hukuk bazen en çok ona ihtiyaç duyulan zamanlarda sınanır.”